Inter, Inzaghi a rischio: scelta a sorpresa dopo la Champions

Possibile svolta in casa Inter per quanto riguarda quello che sarà deciso in vista del futuro, perché ora anche l’allenatore Simone Inzaghi rischia grosso.

E’ un momento complicato quello che sta vivendo l’Inter di Inzaghi che a sorpresa si ritrova non più al primo posto in campionato a 4 giornate dalla fine ed eliminato anche dalla Coppa Italia. Dal sogno triplete adesso i nerazzurri rischiano anche di poter restare senza nessun trofeo vinto, considerando anche la Supercoppa Italiana persa a gennaio.

In questo momento c’è la Champions League dove c’è un doppio turno di semifinale da giocare contro il Barcellona che è una delle favorite per la vittoria finale. Ma l’Inter vuole cercare di fare l’impresa passando e raggiungendo la finale per poi sognare il titolo europeo dopo 15 anni dall’ultima volta.

Anche in campionato bisognerà provare a vincerle tutte e sperare in un passo falso del Napoli, ma non è facile. Intanto, la squadra di Inzaghi in questo momento deve cercare di fare di più dal punto di vista fisico e mentale, perché c’è il rischio che si viva un finale di stagione da incubo.

Inter, Inzaghi rischia il posto: la situazione

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro di Simone Inzaghi che in questo momento può anche rischiare il posto visto quello che sta accadendo. Una società come l’Inter non può permettersi di fallire per più anni determinati obiettivi e adesso c’è la sensazione che si possa arrivare anche ad una scelta dura.

Se l’Inter dovesse perdere il campionato non resterebbe che la Champions alla squadra di Inzaghi che ha il dover di provare a fare un’impresa per non chiudere l’anno in maniera deludente. Attenzione quindi ora che la società possa mettere pressione all’allenatore nella gestione finale di queste partite, considerando che è in scadenza di contratto nel 2026 e ancora non si è arrivati ad un accordo per rinnovare.

Ci sono ora degli aggiornamenti che arrivano perché dopo 3 sconfitte di fila se dovesse arrivare anche la 4 sconfitta e in Champions League contro il Barcellona in malo modo allora si potrebbe iniziare a pensare anche a mettere in discussione il futuro di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Una scelta a sorpresa può arrivare proprio dopo la prossima partita in programma per i nerazzurri contro il club spagnolo.