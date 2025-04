Juventus: scambio con il Napoli, Gatti nell’affare

Rivali in campo ma alleate sul mercato. E’ questo lo scenario che si va prefigurando per la prossima stagione, con Manna e Giuntoli come principali registi di questa operazione.

Arrivano aggiornamenti di calciomercato sul futuro di Napoli e Juventus che potrebbero accordarsi per uno scambio sorprendente che riguarda Federico Gatti.

Il difensore centrale, che piace molto a Manna e Conte, è uno di quelli scelti direttamente dall’area tecnica azzurra che ha intenzione di rinforzare la retroguardia con un innesto di qualità ed esperienza.

Torna di moda il nome di Gatti per il calciomercato del Napoli.

Ecco le ultimissime notizie relative al futuro del centrale difensivo della Juventus, che può lasciare i bianconeri nel corso della prossima finestra di mercato.

Il giocatore è stato scelto da Conte per rinforzare la retroguardia azzurra della prossima stagione. E’ uno di quei profili graditi ad Antonio Conte e a Manna che è pronto a trattare con la Juventus l’arrivo del giocatore.

Calciomercato: scambio Napoli Juventus per Gatti?

Non è un mistero l’interesse da parte della Juventus per alcuni giocatori di proprietà del Napoli.

E questo scenario, rivelato da calciomercato.com, relativo al possibile approdo a Napoli di Gatti, potrebbe fare da apripista a future trattative con diversi calciatori coinvolti.

Oltre al sogno Osimhen, Giuntoli valuta con grande attenzione anche la possibilità di portare alla Juventus Raspadori che è un altro giocatore che già in passato è stato accostato al club bianconero.

Gatti al Napoli e Raspadori alla Juventus?

Ecco perché l’affare Gatti potrebbe essere in qualche modo legato all’eventuale arrivo alla Juve di Raspadori che probabilmente lascerà gli azzurri al termine di questo campionato.

Resta da capire cosa accadrà sull’affare che riguarda proprio il difensore centrale della Juventus. Molto dipenderà anche dal prossimo allenatore che arriverà sulla panchina dei bianconeri, che avrà l’ultima parola su alcune scelte di mercato che il club dovrà prendere