Napoli: stagione finita per un altro titolare, Conte è nei guai

Arriva l’annuncio ufficiale riguardo lo stop del calciatore che ha già chiuso in anticipo il suo campionato con il Napoli.

E’ la sfortuna la principale rivale del Napoli in questo momento. La dea bendata, infatti, non sorride alla squadra di Antonio Conte.

L’allenatore perde per infortunio un altro titolarissimo. Un problema grosso per queste ultime partite di campionato. Adesso è vera e propria emergenza con l’allenatore che dovrà guardare anche alla Primavera per individuare un altro sostituto al calciatore.

Ecco nuovi aggiornamenti riguardo questa situazione che tiene con il fiato sospeso il tecnico salentino, che il prossimo weekend tornerà nella su amata Lecce per la sfida contro la squadra di Giampaolo.

E’ ufficiale lo stop del calciatore che chiude in anticipo la sua stagione con il Napoli e salterà le prossime partite di campionato contro Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.

Dunque, per Antonio Conte un altro grande problema dopo l’infortunio di Juan Jesus e Neres.

Napoli: che rimpianto il mercato di gennaio

Alla memoria di Conte torna proprio la sessione invernale dove il Napoli non è stato in grado di rinforzare la rosa. Purtroppo adesso escono fuori i problemi con il tecnico che non ha alcuna alternativa pronta fra le mani.

Saranno, le prossime, quattro partite importanti che segneranno il destino degli azzurri che si stanno giocando lo Scudetto e che adesso sono avanti di tre punti sull’Inter.

Ovviamente, questo problema non va sottovalutato visto che riguarda un reparto fondamentale che è quello difensivo che è già in emergenza dopo l’infortunio di Juan Jesus.

All’assenza del brasiliano si unisce anche quella di Buongiorno che ha già chiuso la sua stagione. Infortunio serio per il calciatore, che ha rimediato questo stop nel corso della sfida contro il Torino.

Chi giocherà al posto di Buongiorno?

Per Conte una brutta notizia, visto che gli esami hanno confermato la lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra. Per Buongiorno stagione finita, con il calciatore che salterà le prossime quattro partite di campionato. Da capire se avverrà il recupero per le partite in programma a giugno con la Nazionale italiana.

Al suo posto giocherà Rafa Marin, che avrà la possibilità di dire la sua in questo finale di campionato con la speranza di non commettere errori e di aiutare la squadra a vincere il tricolore.