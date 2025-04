Donnarumma show, è il colpo Champions di una big

Protagonista Gigio Donnarumma nella semifinale di Champions League, il portiere italiano è stato l’MVP di Arsenal-Paris Saint Germain diventando decisivo nella vittoria dei parigini.

Arrivano le ultimissime notizie che riguardano il futuro di Gigio Donnarumma che ora si ritrova con un contratto in scadenza con il PSG nel 2026. Arrivato nel 2021 il portiere italiano è diventato sempre di più uno dei migliori portieri con il Paris Saint Germain, andando ad inserirsi in maniera prepotente tra le stelle del suo ruolo.

In questo momento si parla tanto di quello che può essere il futuro di Donnarumma che può lasciare il PSG per una nuova squadra perché con un contratto in scadenza il portiere può essere contattato da diverse squadre che possono convincerlo al trasferimento.

In questo momento Donnarumma è tra i migliori in Europa e per questo che il PSG dovrà fare qualcosa di più per convincerlo a restare perché c’è la forte tentazione di altre società che possono pensare di puntare forte su di lui considerando l’occasione di mercato che si può andare a creare con la sua possibile partenza visto il contratto in scadenza l’estate del 2026.

Calciomercato: Donnarumma cambia squadra, la scelta

Possibile colpo di scena che riguarda il futuro di Donnarumma che può andare via dal PSG per una nuova squadra, con il giocatore che in questo momento è in scadenza il prossimo anno e per questo che diverse società possono pensare a lui. In questo momento bisognerà capire chi è che può andare a pensare di fare un colpo importante andando a prendere il giocatore parigino.

Ancora una grande prestazione di Gianluigi Donnarumma con il Paris Saint Germain in Champions League. Il portiere è uscito dal campo col premio di MVP della semifinale Arsenal-PSG e adesso occhio a quelle che possono essere anche le scelte di mercato visto che i francesi dovranno blindarlo per evitare la sua partenza.

Il Real Madrid e tante altre società possono pensare di formulare una folle offerta per Donnarumma questo o il prossimo anno. Il PSG punta molto sul suo portiere ma ha voglia di provare a blindarlo con un nuovo contratto per tenerlo con se ancora per diversi anni.