Firmerà se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia, colpo rossonero

Il destino di questa stagione e di parte della prossima del Milan passerà dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma il prossimo 14 maggio.

I rossoneri, dopo una stagione fallimentare tra campionato ed Europa, hanno nella partita di Roma l’unica possibilità di centrare la qualificazione ad una coppa europea in vista della prossima stagione.

La qualificazione alla prossima Europa League permetterebbe al Milan di poter mettere a bilancio circa 15 milioni di euro in vista della prossima stagione, una somma considerevole che potrebbe alzarsi nel caso in cui i rossoneri dovessero arrivare in fondo alla competizione. Dall’esito della finale di Coppa Italia quindi passerà anche il destino del calciomercato del Milan con i rossoneri che avrebbero buone chance di chiudere un colpo nel caso in cui Maignan dovesse alzare al cielo la coppa nazionale.

Milan, colpo di mercato in caso di vittoria della Coppa Italia

Se il Milan dovesse centrare la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna potrebbe avvicinarsi al rinnovo di Theo Hernandez, desideroso di proseguire la sua carriera ancora in rossonero. Le trattative per il prolungamento del terzino francese sono in fase di stallo ma potrebbero riprendere nel caso in cui il Milan dovesse avere la sicurezza di partecipare ad una coppa europea in vista del 2025/2026.

La partecipazione all’Europa League porterebbe il Milan a mantenere una rosa ampia anche in vista della prossima stagione, sicuro di avere dalla UEFA degli introiti da poter poi reinvestire sul mercato. I rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan potrebbero avere un’accelerata decisiva nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a battere il Bologna nella finale del prossimo 14 maggio.

Una partita fondamentale quindi per gli uomini di Sergio Conceicao che potrebbero assicurarsi il secondo trofeo della stagione, conquistando contemporaneamente la possibilità di accedere all’Europa League. Le prossime due partite di campionato (contro Genoa e proprio Bologna) saranno di fatto una preparazione per la sfida dell’Olimpico, ormai unico obiettivo del club meneghino.

Theo Hernandez, dal canto suo, sta mandando diversi segnali di apertura al Milan per cercare di restare ancora insieme in futuro. Il terzino è molto legato ai colori rossoneri e non sembra intenzionato ad andare via in estate. Se però non dovesse giungere la firma sul rinnovo, appare difficile che il Milan possa arrivare a scadenza nel giugno del 2026 con il rischio di perdere a costo zero uno dei migliori laterali d’Europa.