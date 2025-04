Inter, l’annuncio sul futuro di Inzaghi: cambia tutto

Il legame fra Inzaghi e l’Inter è davvero indissolubile? Arriva l’annuncio in diretta che riguarda il futuro del tecnico piacentino, ecco tutti i dettagli.

Ci sono state delle critiche atroci sull’Inter. Quella vista nelle ultime settimane non rispecchia le aspettite dei tifosi e del club. Ecco perché il primo imputato, come accade in queste circostanze, è proprio l’allenatore che è finito in discussione.

Almeno una parte dell’ambiente nerazzurro, infatti, ha puntato il dito contro Simone Inzaghi.

Ecco perché, a fare il punto della situazione, è un uomo della società che ha dato un indizio importante riguardo il futuro dell’allenatore.

Le sirene dall’Arabia Saudita continuano a suonare per Inzaghi, che a fine stagione può prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare l’Inter per andare via.

I petrodollari potrebbero convincere l’ex Lazio a lasciare la Serie A. A facilitare tutto può essere il finale di stagione della squadra nerazzurra, che dal sogno triplete adesso rischia di trovarsi con un pugno di mosche in mano.

Quale sarà il futuro all’Inter di Inzaghi?

Ci sono delle importanti novità relative al destino del tecnico dei nerazzurri, che è stato criticato dai tifosi nell’ultimo periodo.

I risultati negativi della squadra hanno fatto da apriprista alle voci relative ad un possibile addio di Inzaghi che è corteggiato soprattutto in Arabia Saudita.

Diverse società sono pronte a fiondarsi sull’allenatore, che attualmente è concentrato sul finale di stagione con l’Inter.

Intanto, Marotta ha chiarito ogni aspetto riguardo la decisione del club che a fine stagione è pronto a fare una scelta sulla riconferma in panchina di Inzaghi.

Novità sul futuro di Inzaghi

Ecco le dichiarazioni del presidente dell’Inter Marotta che ai microfoni di Sky Sport ha parlato del destino dell’allenatore Simone Inzaghi

“Per giudicare Inzaghi non serve guardare le ultime settimane. Il giudizio va fatto su queste stagioni. Sono stati anni molto importanti con lui in panchina, ed è merito suo se siamo qui. Abbiamo creato un grande gruppo, uno zoccolo duro forte e Simone ha un ruolo davvero importante”.

Non ci sono dubbi, quindi, almeno per quanto riguarda la società che per il futuro intende puntare ancora su Simone Inzaghi a cui sarà proposto – probabilmente – un altro rinnovo di contratto.

Una presa di posizione chiara che può arrivare a prescindere dai risultati che il club otterrà in questo finale di stagione.