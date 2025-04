Juve beffata sul più bello, trasferimento lampo a Milano: le cifre

La Juventus è tra i club interessati a riportare il difensore in Serie A. La concorrenza però non manca

Quattro partite rimaste con un unico obiettivo da raggiungere ovvero la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Questo ha chiesto la dirigenza a Igor Tudor quando gli ha affidato la panchina della Juventus, esonerando Thiago Motta a metà stagione.

Dopo la vittoria con il Monza e i concomitanti pareggi di Bologna e Lazio, la Juve è padrona del suo destino nel finale di campionato che emetterà un verdetto decisivo anche per il mercato. Con o senza Champions, infatti, inevitabilmente cambieranno anche gli obiettivi da raggiungere in estate dopo il Mondiale per Club, competizione nella quale i bianconeri potrebbe ancora utilizzare in prestito Kolo Muani e Viega.

Impossibile, al momento, la permanenza ulteriore del centrale portoghese che tornerà al Chelsea. Premier League dove gioca un difensore che la Juve ha già cercato a gennaio e che può rientrare tra gli obiettivi dei bianconeri anche nella prossima sessione di mercato. Si tratta di Jakub Kiwior, l’ex Spezia diventato titolare dell’Arsenal da inizio aprile dopo l’infortunio che ha interrotto anzitempo la stagione di Gabriel.

La Juventus su Kiwior, un altro top club di Serie A sul polacco

Prima del ko del compagno di squadra, Kiwior è stato ininterrottamente in panchina da metà dicembre allo scorso 12 marzo, giorno in cui Arteta è tornato a schierarlo nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il PSV Eindhoven. Inevitabilmente, con il ritorno di Gabriel, il difensore polacco è destinato a un’altra stagione da rincalzo, prospettiva che può essere decisiva per il suo ritorno in Serie A.

L’Arsenal, dopo essersi opposta alle varie proposte di prestito, è disposto a cederlo solo a titolo definitivo con una valutazione che oscilla tra i 25 e i 30 milioni. Un investimento importante che la Juventus potrebbe compiere per sistemare il reparto arretrato con un centrale giovane e già pronto per la Serie A. Fondamentale, ovviamente, sarà oltre alla qualificazione Champions anche la cessione di Federico Gatti, sempre nel mirino del Napoli.

A quanto pare però la Juve non è l’unico club di Serie A su Kiwior. Sul difensore polacco è concreto anche l’interessamento dell’Inter. I nerazzurri hanno provato ad acquistare il polacco la scorsa estate. Sembrava fatta per il prestito poi il no dell’Arsenal ha chiuso la trattativa e l’Inter ha optato per Palacios, il quale tornerà dal prestito dal Monza in vista di un’altra possibile cessione.

I contratti di Acerbi e De Vrij scadono a giugno e, anche con la permanenza di entrambi, l’Inter acquisterà un nuovo centrale L’identikit di Kiwior corrisponde pienamente ai profili su cui vuole investire OakTree ovvero calciatori giovani ma già pronti per competere ad alti livelli. A queste peculiarità, il difensore polacco aggiunge caratteristiche tecniche ideali per Inzaghi che può schierarlo sia da terzo di sinistra che da centrale nella difesa a tre. Se poi, a tutto questo, aggiungiamo il pieno gradimento di Kiwior per l’Inter, si intuisce ulteriormente come per la Juve arrivare al difensore polacco sia tutt’altro semplice.