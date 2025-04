Partite rinviate in Serie A: la FIGC annuncia i nuovi cambiamenti

Clamoroso quanto accaduto nelle ultime settimane di Serie A con tante partite rinviate che ora mettono a rischio il presente e il futuro del campionato italiano.

Non è la prima volta, perché anche la passata stagione si è parlato tanto di quello che potrebbe essere la situazione complicata riguardo la regolarità del campionato italiano di Serie A. Lo scorso anno addirittura c’è stata una partita recuperata a fine stagione dopo che lo stesso campionato era ormai concluso e questo ha stravolto tutto.

Adesso ci sono delle novità che arrivano riguardo la scelta da parte delle massime istituzioni di dare una svolta storica al mondo del calcio italiano. Perché c’è la sensazione che si voglia andare a fare qualcosa per questa falla nel regolamento.

Possibile colpo di scena in Italia visto quello che è accaduto negli ultimi anni con i continui rinvii delle partite di calcio che in Serie A ha anche generato qualche polemica di troppo tra le società e non solo. Perché in questo momento c’è la sensazione di voler dare un segnale in merito a quello che può accadere. In queso momento c’è da risolvere questo problema che si è venuto a generare di nuovo proprio nelle ultime settimane.

Partite rinviate in Serie A: la decisione della FIGC

Proteste e caos, è questo ciò che è accaduto nelle ultime settimane in Serie A riguardo le partite rinviate che hanno generato una situazione di forte tensione in particolare con quello che è stato il caso del Lecce dopo la scomparsa improvvisa dello storico fisioterapista. Adesso è il momento che le istituzioni massime possano prendere una decisione intervenendo in maniera decisa.

Ancora una volta in Serie A per partite rinviate si è venuta a creare una situazione spiacevole e questo ha costretto allo stesso presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a dover intervenire con una conferenza stampa post consiglio federale.

Lo stesso Gravina ha rivelato che al consiglio federale si è parlato proprio di questo fattore importante che ha portato quindi la Federazione italiana a prendere una decisione forte in vista dei prossimi anni. C’è voglia di sistemare questo problema e per questo motivo che ora ci sarà un protocollo per le partite rinviate in Serie A.