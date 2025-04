Sarri riparte dalla Serie A, l’hanno scelto come nuovo allenatore

Arrivano le ultimissime di calciomercato che riguardano il futuro di Maurizio Sarri, l’ex allenatore di Napoli, Juve e Lazio che è pronto a tornare di nuovo in Italia.

Si è parlato tanto del tecnico di origini di Bagnoli visto che anche in Europa qualcuno ha pensato a lui negli ultimi mesi per aver già dimostrato di fare bene anche lontano dall’Italia visto ciò che ha ottenuto e vinto con il Chelsea, adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano quella che può essere la prossima squadra di Maurizio Sarri che pensa di rimettersi in gioco nel campionato italiano.

Di recente il nome di Sarri è stato accostato un po’ a tutte le panchine italiane perché si è parlato di quella che sarebbe potuta essere la sua scelta visto che diversi club in Serie A hanno cambiato allenatore o ci pensano per la prossima stagione.

Attenzione quindi a quella che può essere la scelta definitiva proprio di Sarri che può ritrovarsi ad andare ad accettare una nuova sfida stimolante in vista del futuro. In questo momento ci sono degli aggiornamenti da dover dare che riguardano proprio quella che può essere la squadra definitiva che punterebbe diretto sull’allenatore esperto che in Italia vanta un grande passato.

Calciomercato Serie A: Sarri torna in panchina

Si è parlato tanto di quella che può essere la decisione definitiva da parte di Maurizio Sarri che ha voglia di rimettersi in gioco, tornare ad allenare e anche provare a vincere. Perché l’ambizione dell’allenatore è tanta e ci sono delle situazioni che possono sbloccare ora il suo ritorno in Italia visto che manca da marzo 2024 quando lasciò la Lazio a stagione in corso.

Tra le varie panchine disponibili per la prossima stagione c’è sicuramente quella del Milan che a prescindere dalla finale di Coppa Italia saluterà a fine anno Conceicao per una nuova scelta in panchina e piace tanto il nome di Maurizio Sarri.

Il club rossonero già in questa stagione, dopo l’esonero di Fonseca, aveva contattato Sarri per portarlo al Milan, lui però non ha voluto approdare di nuovo in Italia e a stagione in corso. Adesso bisognerà aspettare perché tra i nomi che sono in lista c’è sicuramente quello dell’ex tecnico del Napoli per i rossoneri come riportato dai colleghi di calciomercato.com.