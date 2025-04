Serie A, torna Sarri: è la scelta per vincere lo Scudetto

La scelta in Serie A porta a Maurizio Sarri. “Scelta vincente” viene definita per il club pronto a rilanciarsi.

Tra i candidati c’era finito anche Carlo Ancelotti, prima del suo accordo in vista del Mondiale 2026 con il Brasile, ma alla fine è sul tecnico italiano che è fermo da un anno e mezzo circa che sarà presa una decisione.

Dopo alcuni rumors legati anche ad un tecnico straniero, è scelta italiana quella che sarà per la panchina, con l’obiettivo di vincere lo Scudetto nella prossima stagione. Non vorrà restare con le mani in mano il che che, scegliendo la nuova guida tecnica, punterà dunque sul tecnico di Figline.

Maurizio Sarri è la scelta in Serie A: così si può vincere lo Scudetto

Assieme a Maurizio Sarri c’era la possibile scelta su Massimiliano Allegri, profilo che viene scartato ad oggi, tra le possibilità. Dando continuità a questa rosa, per il progetto tecnico che fu messo in piedi, il club in questioni valuta un profilo simile a quello di Sarri.

Bel gioco, ma vincente, come lo fu il suo Chelsea e la Juventus, che vinse il suo ultimo Scudetto proprio con Sarri in panchina. È l’intento da parte di un top club italiano che ha voglia di competere assieme a Napoli e Inter che, rispettivamente prima e seconda in classifica, sono le uniche squadre che si sono date veramente battaglia per il titolo in questa stagione.

Con o senza coppe, la prossima stagione per Maurizio Sarri potrebbe essere quella importante al Milan per vedere i rossoneri riprendersi la scena.

Allegri scartato, si punta su Sarri: può arrivare subito a giugno

Senza vedersi “beffato” per quello che è il mercato degli allenatori, il Milan potrebbe scegliere di anticipare tutti e prendere subito Sarri. Il tecnico ex Napoli e Lazio, tra le altre, sarebbe infatti la scelta italiana e vincente del Milan, come spiegano da La Gazzetta dello Sport. Il club rossonero darebbe così la continuità al progetto che tentava di mettere in piedi con Fonseca, poi fallito assieme a Conceicao che però “rischia” di portarsi a casa un double, in caso di vittoria della Coppa Italia, dopo la Supercoppa già vinta ai danni dell’Inter.

Sullo sfondo restano vive altre due ipotesi ai rossoneri. Quella di Vincenzo Italiano, che piace alla dirigenza rossonera e a prescindere dalla figura di ds che potrebbe pure non venire fuori al Milan, così come quella di De Zerbi, restano figure importanti per il Milan. Ma il primo nome, ad oggi, risulta essere quello di Sarri. E sì, più di Allegri.