Bomba su Osimhen, svolta clamorosa: Juve beffata due volte

Juventus lanciata all’inseguimento di Osimhen, ma l’affare è in salita: doppia beffa per i bianconeri, cosa sta succedendo

Per la prossima stagione, la Juventus dovrà cambiare molte cose, a prescindere da come si concluderà questa annata, se vorrà tornare a essere competitiva ai massimi livelli. Tra i principali cambiamenti che sono attesi nella compagine bianconera, di sicuro, quelli per il reparto d’attacco, i cui interpreti saranno stravolti, per diversi motivi.

Si va verso il triplice addio di Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani e Arkadiusz Milik. Il serbo rimane lontanissimo dal rinnovo di contratto e il suo rendimento recente di certo non aiuta, l’arrivo di Tudor non è servito a granché per risollevarlo. Il francese è tornato al gol dopo un lungo digiuno, ma le cifre che si prevedono per il suo riscatto non suonano incoraggianti e la Juve può cercare altrove. Per quanto riguarda Milik, c’è stato il rinnovo di contratto, ma soltanto per cercare di favorire la sua cessione.

Giuntoli andrà così alla ricerca di un nuovo bomber e in cima alla sua personale lista, naturalmente, ci sarebbe Victor Osimhen, il nigeriano con cui ai tempi del Napoli ha vinto trionfalmente uno scudetto. Il dt bianconero farebbe carte false per averlo nuovamente a disposizione, ma la strada appare in salita. Sia per il veto del Napoli, che non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente, sia per costi dell’operazione e per concorrenza da parte di altri grandi club.

Juventus, il Manchester United porta via Osimhen e anche Delap

Da questo punto di vista, continua a essere molto attivo il Manchester United, che a sua volta ha bisogno di grandi investimenti di mercato per rilanciarsi dopo una annata decisamente balorda. I ‘Red Devils’ rimangono in pole per Osimhen, ma il nigeriano non è il loro unico obiettivo e incrociano ancora la strada dei bianconeri.

Come riportato in Spagna da ‘Fichajes.net’, infatti, lo United cerca anche altri rinforzi per il reparto offensivo. Uno dei quali è Liam Delap, giovane attaccante dell’Ipswich, molto promettente. Racimolando tanti soldi dalle cessioni, che si prevedono numerose, lo United potrebbe avere la possibilità di più di un acquisto offensivo. Per due volte, dunque, Giuntoli potrebbe trovarsi beffato e bruciato dalla stessa squadra e dovrebbe dunque cambiare completamente fronte, per andare alla ricerca di un nuovo bomber, o più di uno, per la Juve.