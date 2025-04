Calciomercato Inter: 2 acquisti dal Real Madrid

L’Inter guarda in casa Real per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ecco le ultimissime notizie riguardo i nomi dei giocatori che sono finiti in orbita nerazzurra.

La trasferta in Catalogna è stata utile all’Inter con i dirigenti che hanno avuto la possibilità di incontrare degli agenti ed intermediari che sono a lavoro per prendere 2 giocatori del Real Madrid.

Ci sono delle novità di mercato che riguardano l’Inter che ha messo nel mirino dei nuovi giocatori per la prossima stagione. Sarà una sessione particolare, per la società nerazzurra che ha come obiettivo quello di ringiovanire la rosa che è una delle più vecchie della Serie A.

Calciomercato Inter: aggiornamenti sui prossimi acquisti

Valutazioni in corso da parte di Marotta e Ausilio che guardano, a 360° il mercato che c’è in giro per l’Europa.

Come confermato anche dal presidente dei nerazzurri, nel pre partita di Barcellona Inter, la prossima sessione sarà assai intensa per la dirigenza che dovrà operare in maniera intelligente per mantenere alto il valore della rosa.

“Non punteremo sugli svincolati, che arrivano a parametro zero ma hanno dei costi d’ingaggio alto. Vogliamo dei giocatori che si sposano al nostro progetto e possano rappresentare per il club un patrimonio. Diciamo che partiremo dal confermare questo gruppo che è una buona base di partenza”.

Ecco perché, questa volta la strategia dell’Inter è quella di puntare sugli esuberi di altre grandi squadre europee. Tra cui anche il Real Madrid, che ha diversi calciatori che non sono al centro del progetto tecnico.

Chi vuole l’Inter dal Real Madrid? Ceballos e Arda Guler nel mirino

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate dal portale spagnolo fichajes.net, l’Inter ha iniziato a muoversi per la prossima stagione mettendo nel mirino dei giocatori del Real Madrid.

In particolar modo, sotto la lente d’ingrandimento della società ci sono Arda Guler e Dani Ceballos. Entrambi i giocatori potrebbero trasferirsi in Italia con la società che ha deciso di investire sulla trequarti, prendendo un giocatore offensivo capace all’occorrenza di giocare anche come mezzala di centrocampo.

Ceballos e Arda Guler non sono imprescendibili nel Real, che potrebbe prendere in considerazione la possibilità di cederli all’Inter. Molto, però, dipenderà anche dalla scelta del prossimo allenatore dei Blancos, che avrà l’ultima parola riguardo le scelte di calciomercato.