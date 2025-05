Calciomercato: stanno prendendo la stella del River

Un altro grande acquisto per la società che ha deciso di investire tanti soldi per l’arrivo del giovane di proprietà del River Plate.

Non è la prima volta che squadre come River e Boca lanciano nel calcio dei grandi alcuni fra i migliori talenti argentini. Questa volta è toccato alla squadra biancorossa, che ha in casa un vero e proprio crack.

Il tempo in Argentina è finito per il calciatore che è nel mirino di alcune importanti squadre d’Europa. In estate è previsto il suo addio con il River pronto a monetizzare dalla cessione del giocatore.

Secondo le ultime notizie di mercato, dopo il Milan e l’Inter anche un altro club si è iscritto nella corsa per il calciatore che ha impressionato gli addetti ai lavori.

Un vero e proprio gioiello, Franco Mastantuono che in estate è pronto a fare le valigie per sbarcare in Europa. E’ tutto pronto per l’addio del calciatore che si appresta a salutare il River per tentare il grande salto in un calcio diverso, che può favorire le sue doti.

Quale squadra sta per ingaggiare Franco Mastantuono

C’è una sola favorita per il talento del River Plate, che è pronto a chiudere l’affare ed incassare tanti soldi per il calciatore che è ritenuto uno dei migliori prospetti del calcio argentino.

Nelle ultime ore, dopo i sondaggi da parte di club italiani, nella corsa per Franco Mastantuono, diciassettenne argentino che sta brillando con la maglia River Plate, si è aggiunto anche un altro top club europeo che ha la disponibilità economica ed il blasone per anticipare tutti.

Non si tratta del Real Madrid, che in quel reparto ha già tanti giocatori. Ma un altro club importantissimo che ha la possibilità di chiudere l’affare.

E’ la prima scelta di Amorim che ha deciso di portare al Manchester United Franco Mastantuono.

Mastantuono al Manchester United?

I Red Devils, in questi anni, hanno portato a casa numerosi giocatori di talento. Anche nella rosa attuale ci sono tanti futuri crack, che stanno crescendo con calma nella squadra inglese.

L’ultimo colpo di gennaio, Dorgu dal Lecce, ha confermato questa linea da parte del Manchester United che sta costruendo la squadra del futuro. Ed è proprio per questo motivo che Amorim vuole chiudere per Mastantuono, che è ritenuto un vero e proprio crack in Argentina.

Come confermato anche da fichajes.net, ci sono le basi per chiudere l’accordo e anticipare la concorrenza di altre squadra europee che hanno messo gli occhi sul numero 30 del River Plate.