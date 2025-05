Dal Real Madrid alla Serie A: giocherà in Champions

L’occasione di calciomercato, per i pali, arriva dal Real Madrid per uno dei portieri in uscita dai Blancos.

Il progetto con Carlo Ancelotti è arrivato al suo capolinea e la separazione dallo stesso tecnico di Reggiolo, vede cambiare gli scenari a 360 gradi, riguardanti anche il calciomercato che sarà al Real Madrid.

Come fanno sapere da Relevo, il Real Madrid avrebbe oltretutto già individuato il suo sostituto, prendendolo alla fine del campionato e chissà che non possa arrivare già nel Mondiale per Club e anticipando così i tempi. Questo, spingendo il portiere altrove. Stesso estremo difensore che fino a pochissimo tempo fa risultava tra i titolari del club, figurando anche bene quando chiamato in causa dopo l’infortunio di Courtois e che cerca spazio, magari da trovare in Serie A. Ai vertici del campionato italiano, tra i possibili club che giocano la Champions League nella prossima stagione, c’è chi può prenderlo dalle Merengues.

Calciomercato Serie A: occasione dal Real Madrid

I media spagnoli hanno già fatto conoscere che al Real Madrid arriverà Kepa Arrizabalaga, portiere che tornerebbe a giocare in Spagna e di nuovo al Real Madrid, dopo la sua esperienza al Bournemouth.

Il portiere delle Cherries era partito in prestito da Madrid, proprio per giocare titolare, vista la presenza non solo di Courtois, ma anche di Lunin, che male non stava facendo. Ma adesso, vedendo il portiere ucraino partire e con la possibilità di giocarsi una chance tra i pali del Real, assieme al belga – ma facendogli comunque da vice -, ecco che le cose potrebbero cambiare con Xabi Alonso in panchina. E per Lunin, l’addio, di consumerebbe con trasferimento all’estero, lontano dalla Spagna.

In Serie A c’è il Napoli, coinvolto nella situazione rinnovo con Meret. Ma il suo vice è Simone Scuffet, attualmente in prestito dal Cagliari e che non vedrà la sua conferma molto probabilmente, alla fine di questa stagione. E senza Caprile, che resterà a Cagliari col riscatto, ecco che il Napoli ha da trovare un vice-Meret, se non proprio un sostituto in porta, come titolare, per la prossima Champions League da giocare.

In prestito o a titolo definitivo: Lunin in Serie A dipende da un fattore

L’approdo di Lunin in Serie A, dal Real Madrid, dipende da un fattore. E questo è quello legato ad Alex Meret. Se dovesse rinnovare, restando titolare in porta al Napoli, allora per Lunin il ruolo sarebbe da vice, col Napoli che lo prenderebbe in prestito e non a titolo definitivo.

I costi per il portiere ucraino sono di circa 20 milioni, stando a quelle che sono le richieste che arrivano dai Galacticos. E il Napoli, ad oggi, non avrebbe alcuna intenzione di investire così tanti soldi per un portiere che fa da secondo a quello che risulta, ad oggi, uno dei migliori portieri italiani in circolazione, se non il miglior estremo difensore di questo campionato.