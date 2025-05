Epurazione Juve a fine stagione: tre sicuri, un altro rischia grosso

La Juventus è pronta ad una rivoluzione al termine della stagione: possibili quattro addii alla Vecchia Signora

Bologna, Lazio, Udinese e Venezia. È questo il mese che attende la Juventus che – ad oggi – è tra le favorite a conquistare il quarto posto. Uno scenario che da Torino sperano possa realizzarsi il prima possibile ma non sarà facile: la concorrenza è tanta.

Bologna ma anche Roma, Lazio e Fiorentina: cinque squadre in appena tre punti. Tutto è possibile. In egual maniera i vertici bianconeri stanno già avanzando verso le prossime mosse che caratterizzeranno l’estate della Juventus.

Dai nuovi colpi a, soprattutto, gli addii: la Juve potrebbe cambiare molto. Nelle scorse ore è arrivato un annuncio che non lascia spazio a dubbi e ‘condanna’ tre big, già pronti a dire addio: ecco cosa sta per succedere.

Juve, tre verso l’addio: rivoluzione in arrivo

Il giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’ e de ‘Il Corriere della Sera’, Filippo Bonsignore ha parlato nelle scorse ore sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’ durante la trasmissione ‘Juventus Zone’. Ovviamente il tema caldo è sempre lo stesso: il calciomercato. E così tornano nel mirino alcune operazioni che possono già oggi essere definite fallimentari.

Il mercato della Juve sotto la lente d’ingrandimento a partire proprio dalle ormai prossime cessioni che riguarderanno l’estate della Juventus: sembrano già tre pronti a dire addio, sarà inevitabile per Bonsignore. “Thiago Motta non era il male assoluto, non tutta la colpa era sua. Il mercato di gennaio nello specifico non è stato all’altezza“. Ma quali sono i nomi a cui si riferisce il noto giornalista? “Per Conceicao l’incertezza del quarto posto mette a rischio un’operazione da 30 milioni di euro che pareva alle battute finali. Kolo Muani? È entrato in un tunnel dal quale non riesce più a uscire, con Thiago Motta era partito benissimo”.

Occhi poi pure su Renato Veiga che non sta di certo brillando con la maglia bianconera. “Ci sono dubbi sulla volontà di confermare Renato Veiga“, ha concluso Bonsignore sul difensore arrivato nel mese di gennaio, “ciò che sembrava verosimile adesso perde di consistenza”. Servirà dunque attendere la fine della stagione per capire chi rimarrà e chi, invece, saluterà la Torino bianconera.

Occhio poi a Cristiano Giuntoli che potrebbe davvero rischiare grosso: “Tutti alla Continassa sono sotto esame: tecnico, dirigenza e giocatori. È bel tema quella di chi sceglierà il prossimo allenatore. Chiellini o una figura ‘alla Chiellini’ potrebbe essere la soluzione ideale”.

Intanto i tifosi della Juventus sperano nel quarto posto, che porterebbe la squadra alla qualificazione per la prossima Champions League oltre ad incassare un tesoretto preziosissimo da reinvestire tanto sui riscatti quanto sui nuovi acquisti.