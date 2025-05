Colpo Skriniar, torna in Serie A: destinazione a sorpresa

A prescindere da ciò che ha fatto negli ultimi anni, Skriniar è uno di quei calciatori che in Serie A è molto apprezzato. Ecco perché una società è pronta a fare follie per prenderlo.

Tutto pronto per l’addio di Skriniar, che ha già deciso di salutare il Psg al termine della stagione. Il calciatore, attualmente al Fenerbahce in prestito, tornerà di nuovo a Parigi ma solo momentaneamente. Nei sue pensieri non c’è alcuna opzione di proseguire con il club francese.

Ecco perché tutte le strade portano all’Italia per Skriniar che, nonostante gli ultimi anni passat fra alti e bassi, continua ad attirare l’attenzione di alcune squadre di Serie A, che stanno pensando al grande colpo.

Arrivano aggiornamenti riguardo il futuro di Skriniar. Ecco le ultimissime notizie svelate da corriere.it riguardo l’acquisto del calciatore slovacco, che a fine stagione tornerà al Psg, visto che ha ancora un contratto con la squadra francese.

L’addio a zero dall’Inter, in fin dei conti, non ha portato fortuna al giocatore che è finito ai margini del progetto Psg. Dopo una parentesi in Turchia, agli ordini di Mourinho, Skriniar sta pensando di tornare di nuovo in Serie A.

Napoli e Juventus sono due squadre pronte a fare un tentativo per acquistarlo ma non solo le uniche. Infatti, un club a sorpresa è pronto a calare il colpo per rinforzare la propria retroguardia difensiva.

Alzano il muro con Skriniar: ritorno in Serie A per il difensore

Ci sono delle sorprese riguardo la prossima destinazione di Skriniar che questa volta è pronto a valutare la possibilità di ritornare in Serie A.

Nuovi margini per definire il colpo che rappresenterebbe un vero e proprio affare per la società italiana, che per questa ragione sta lavorando a fari spendi su questo acquisto.

Se ne riparlerà a fine stagione, quando il campionato sarà concluso e aprirà la sessione estiva di calciomercato. Ma, intanto, i dirigenti sono a lavoro con il direttore sportivo che sogna in grande e spera di portare alla Lazio Skriniar la prossima stagione.

Skriniar Lazio: ecco cosa sta succedendo

Lotito pensa in grande in vista del prossimo calciomercato estivo. Il patron ha dato il via libera a Fabiani di trattare grandi nomi che possono aiutare lo spogliatoio biancoceleste, che in rosa davvero tanti giovani.

Serve un profilo d’esperienza, soprattutto nel reparto difensivo. Ecco perché nelle ultime ore è uscita fuori la notizia di mercato relativa al possibile arrivo alla Lazio di Skriniar. L‘ostacolo principale è l’alto stipendio del calciatore slovacco ma con una buonuscita da parte del Psg, tutto è possibile.

Le alternative sono rappresentate da Mosquera del Valencia, Valentin Gomez del Velez, Wout Faez del Leicester e Hajdari del Lugano.