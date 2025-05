Dalla Juve al Bayern Monaco, annuncio ufficiale

Nuova cessione per la Juventus: arriva l’annuncio ufficiale, sarà presto interamente del Bayern Monaco e i tifosi si disperano

Dire che la stagione della Juventus sia stata deludente è un eufemismo. I bianconeri, così come i tifosi, si aspettavano di più puntando su Thiago Motta dopo aver salutato Allegri ed invece il progetto è naufragato a stagione ancora in corso.

La dirigenza ha deciso di liberarsi subito del tecnico italo-brasiliano e ha puntato su Tudor per raggiungere una vitale qualificazione alla prossima Champions League prima di mettere le basi per far partire un nuovo progetto. Il tecnico croato dovrebbe guidare la squadra fino al Mondiale per Club prima di lasciare spazio ad un nuovo tecnico con il quale i bianconeri vogliono tornare grandi e il nome che si sogna alla Continassa è quello di Antonio Conte.

Oltre alla guida tecnica, prevista una nuova rivoluzione della rosa e molti giocatori sono già con le valigie in mano. Una rivoluzione, l’ennesima, che conferma quanto l’annata sia stata deludente, con un mercato quasi del tutto sbagliato da parte di Giuntoli che pure potrebbe andare via. L’unico motivo per il quale la Juventus può sorridere quest’anno riguarda la sua squadra femminile che proprio pochi giorni fa ha festeggiato la vittoria del campionato.

Le Juventus Women, diversamente dalla loro controparte maschile, hanno incantato e meritato di vincere la Serie A femminile, ma anche tra le bianconere dovrebbero esserci dei cambiamenti. Alcune giocatrici lasceranno la squadra, mentre altre lo hanno già fatto e altre ancora che presto non saranno più legate al bianconero come nel caso di Arianna Caruso che sarà riscattata dal Bayern Monaco.

Juventus Women, addio Caruso: il Bayern Monaco esercita il riscatto

Lo scorso febbraio le Juventus Women annunciarono la partenza della loro centrocampista Arianna Caruso che deciso di lasciare Torino per passare al Bayern Monaco. Il club tedesco acquistò la centrocampista in prestito con obbligo di riscatto, segno di come puntasse molto su di lei e, nei prossimi giorni, eserciterà presto tale obbligo per renderla una sua giocatrice a tutti gli effetti.

Caruso, che nonostante la giovane età era un simbolo della squadra femminile della Juventus, non ha trovato molto spazio in Baviera giocando appena cinque partite, ma il Bayern Monaco ha fiducia nelle sue qualità ed il prossimo anno è certo che non deluderà. Tristezza, invece, da parte dei tifosi bianconeri che devono dunque dire addio in maniera definitiva a quello che, fino a febbraio, era stato uno dei perni della squadra.

Il trasferimento di Caruso in Germania, però è l’ennesima conferma di quanto il calcio femminile in Italia stia crescendo. Felice del suo trasferimento il procuratore Alessandro Orlandi che ha fatto sapere come la propria assistita sia onorata nel poter aver avuto l’occasione di poter giocare per il Bayern Monaco. L’agente ha sottolineato anche come le Juventus Women stiano facendo da apripista al calcio femminile italiano in Europa e non ha dubbi sul fatto che possa arrivare molto lontano l’intero movimento.