Inter disperata, ha finito la stagione: ansia tra i tifosi nerazzurri

Un colpo di scena che può complicare i piani nerazzurri per il calciomercato estivo: il nuovo infortunio apre al clamoroso addio

Una manciata di settimane per capire se il futuro potrà regalare grosse soddisfazioni alla squadra di Simone Inzaghi. L’Inter guarda avanti, nonostante la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan e il tracollo con la Roma che ha riportato il Napoli di Conte in vantaggio di tre punti.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e così la dirigenza di Viale della Liberazione sta programmando la prossima stagione che, inevitabilmente, vedrà la rosa a disposizione del tecnico di Piacenza carica di modifiche. L’Inter cambierà molto, spazio ad alcuni addii che da ormai diverse settimane stanno rapidamente prendendo forma. Come quello di Stefan de Vrij che, in scadenza il 30 giugno 2025, non ha ancora rinnovato: l’addio da svincolato è una possibilità più che concreta.

A centrocampo pare inevitabile la partenza di Kristjan Asllani che da mesi delude quando chiamato in causa, nonostante le tantissime chance concessegli da Simone Inzaghi. In attacco, poi, spazio ad un trittico di partenze quasi del tutto certe. Correa e Arnautovic hanno già le valigie in mano, pronti ad accasarsi a zero a fine giugno per vivere nuove esperienze, magari ancora in Serie A.

Senza dimenticare, poi, come Mehdi Taremi si sia dimostrato un’enorme delusione per la dirigenza di Viale della Liberazione che ad appena un anno dal suo arrivo a Milano potrebbe metterlo sul mercato per incassare una plusvalenza intorno ai 5-7 milioni di euro.

Inter, che botta: da Madrid pronta l’offerta

C’è un’altra pista che potrebbe nascere, tra gli addii, nelle prossime settimane. L’infortunio delle scorse ore può cambiare le priorità in sede di mercato e così il club nerazzurro rischia di salutare uno dei suoi insostituibili pilastri. Con la giusta offerta, i tifosi nerazzurri possono già cominciare a tremare.

Il Real Madrid nelle scorse ore ha perso per diversi mesi Ferland Mendy, terzino francese, per la rottura del tendine prossimale del retto femorale destro. Un ko durissimo da digerire che costringerà la dirigenza delle ‘Merengues’ a puntare su un grande colpo, proprio in quella zona del campo. Federico Dimarco, già in passato accostato alle grandi del calcio europeo, potrebbe essere la soluzione giusta per la squadra che in estate dovrebbe salutare Carlo Ancelotti.

Dimarco, sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2027, ha collezionato 41 presenze con 4 gol e ben 11 assist vincenti fino a questo momento, risultando spesso e volentieri decisivo. Servirà un’offerta folle per convincere la dirigenza di Viale della Liberazione a lasciarlo andare via: staremo a vedere fin dove il Real si spingerà per strappare ai nerazzurri il talentuoso laterale.