Lascia la Juve in estate: l’erede arriva dal Real Madrid

La Juve può perdere un big nel mercato estivo, ma guarda ai ‘Blancos’ per il suo sostituto: i prossimi scenari della sessione di trattative

Quattro partite, per un finale di campionato decisivo, per la Juventus, da non sbagliare assolutamente. Soprattutto le prossime due potranno, con ogni probabilità, indirizzare i destini dei bianconeri. Doppia trasferta prima con il Bologna poi con la Lazio, due scontri diretti con le prime inseguitrici a distanza ravvicinata in classifica, in una lotta per il quarto posto che in questo momento vede i bianconeri appena avanti ma che può entrare sempre più nel vivo.

Saranno i match con i rossoblù e con i biancocelesti a decidere il destino degli uomini di Tudor, a caccia dell’ultimo piazzamento utile per la prossima Champions League. Inutile sottolineare come rimanere nell’Europa dei grandi, per la Juventus, avrebbe un’importanza a dir poco cruciale per il futuro, per l’appeal del club, per le proprie possibilità finanziarie e dunque per le chances a medio termine di tornare a vincere.

In qualsiasi modo andrà a finire la stagione, comunque, la Juve avrà necessità di cambiare molti uomini nella prossima annata. Serviranno innesti di qualità per poter puntare ancora più in alto e per rilanciare finalmente ambizioni di vittoria. C’è anche da considerare che qualche big potrebbe lasciare Torino e occorrerà trovare dei sostituti all’altezza. Attenzione in particolare a un possibile colpo dal Real Madrid.

Juve, addio Cambiaso: Fran Garcia possibile sostituto, il Real Madrid lo mette in vendita

In casa Juventus, tra i primi indiziati a partire rimane Andrea Cambiaso, che era stato già vicinissimo alla cessione a gennaio e che ora tornerà al centro dei rumours di mercato. L’interessamento di diversi club importanti, Manchester City in testa, non manca. Il giocatore si vede probabilmente lontano da Torino e la Juve ha bisogno di incassare. Al suo posto, sale la candidatura di Fran Garcia del Real Madrid.

Un nome che circola da un po’, quello del laterale spagnolo, e che viene rilanciato dal portale ‘Fichajes.net’. Tuttavia, il Real Madrid, che ha apprezzato la crescita del giocatore, non vorrebbe privarsene a titolo definitivo. L’idea potrebbe essere quella di un affare in prestito e di valutare l’evoluzione della situazione. Alla Juventus, in un’ottica di abbattimento dei costi, potrebbe anche andare bene così.