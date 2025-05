Lautaro Martinez tornerà per Inter-Barcellona? Le ultime novità

Novità sui tempi di recupero di Lautaro Martinez, che ha rimediato un problema muscolare durante la semifinale d’andata contro il Barcellona.

E’ corsa contro il tempo per l’attaccante dell’Inter che, quest’oggi, si è sottoposto ad accertamenti strumentali dopo l’infortunio accusato contro il Barcellona.

L’Inter, attraverso un comunicato, ha reso noto i dettagli riguardo lo stop dell’argentino che non dovrebbe essere troppo lungo. Si tratta, infatti, di una elongazione ai flessori della coscia.

Ci sono delle importanti novità relative alle condizioni fisiche di Lautaro Martinez, che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso della sfida d’andata della semifinale di Champions contro il Barcellona.

Ci sono delle novità relative ai tempi di recupero del calciatore che ha svolto dei nuovi esami che hanno chiarito meglio l’entità del problema fisico, che ha messo ko il giocatore.

Infortunio Lautaro Martinez, quando torna l’attaccante?

Le condizioni del calciatore saranno monitorate giorno dopo giorno con la speranza, per Simone Inzaghi, di riavere a disposizione Lautaro Martinez anche per la sfida di ritorno contro il Barcellona.

Ufficialmente, infatti, non ci sono notizie certe riguardo i tempi di recupero di Lautaro Martinez. Ovviamente, dal comunicato fatto l’Inter emerge un’altra verità ovvero che l’infortunio dell’attaccante sia meno grave del previsto.

Un sospiro di sollievo, quindi, per tutto l’ambiente nerazzurro che può tirare un bel sospiro di sollievo visto che si è evitato il peggio per il capitano che sfrutterà i prossimi giorni per rimettersi in forma e sperare in una convocazione per la sfida di ritorno contro il Barcellona, in programma a San Siro.

Già averlo a disposizione per la panchina sarebbe un gran risultato per Inzaghi, che potrebbe giocarsi la carta Lautaro nel corso della partita.

Infortunio Lautaro Martinez, c’è una speranza per il ritorno

E’ corsa contro il tempo per tentare di recuperare Lautaro Martinez. Sarà una vera e propria impresa, da parte dello staff medico, che sta facendo di tutto per rimettere a posto il giocatore, che non ha riportato un infortunio gravissimo.

I prossimi giorni saranno decisivi, quando si capirà meglio se ci saranno possibilità di vedere a San Siro Lautaro Martinez per Inter Barcellona.

Ad oggi non si può escludere nulla anche se la volontà del calciatore è quella di essere almeno fra i convocati per la super sfida di Champions.