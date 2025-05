Robben è il nuovo allenatore: guiderà un club storico

Allenerà la squadra nella quale non solo ha giocato, ma ha anche scritto la storia, l’allenatore olandese.

Perché oggi è allenatore, il giocatore che nella recentissima generazione dei tifosi che hanno avuto modo di vederlo giocare, è risultato essere uno dei migliori esterni del calcio mondiale.

Il fuoriclasse olandese che sembrava rientrare sul mancino sempre alla stessa maniera, risultando però ogni volta imprendibile ugualmente, diventa allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato. Arjen Robben, alla guida di una società storica e nella figura di allenatore, ricoprirà un ruolo fondamentale in panchina. Un primo inizio importante per vedersi poi alla ribalta, come allenatore, tra i top club del calcio mondiale, in futuro.

Arjen Robben in panchina: l’annuncio dall’estero

Si è ritirato ormai da un po’ di anni, Arjen Robben ed è pronto alla sua nuova vita da allenatore. Dopo aver vissuto la sua ultima avventura al prestigioso club del Groningen, in Olanda, ecco che vive la sua esperienza da allenatore, l’ex fuoriclasse del calcio in Germania e in Olanda.

Aveva scelto di tornare lì dove tutto era cominciato, per l’ultima esperienza da calciatore. L’ex Bayern Monaco è ufficialmente entrato a far parte dell’Accademy giovanile del club al quale è più legato, a casa sua, per un futuro che lo vede protagonista. Magari facendo a poco alla volta quella che è la scalata verso il posto da allenatore, in futuro, magari proprio dello stesso club olandese.

Si tratta infatti del Groningen, club nel quale torna adesso da allenatore, Arjen Robben. La sua carriera da tecnico lo vede adesso come allenatore delle giovanili del club olandese, a caccia di esperienza che vuole vivere, al fine di trovarsi poi come allenatore tra i top campionati europei. E chissà che in futuro, per lui, non possa arrivare l’occasione di viversi una chance proprio in Eredivisie.

Che ruolo avrà in panchina Arjen Robben

L’allenatore olandese, in questa prima fase della sua nuova vita da tecnico, si troverà ad aiutare per la crescita i giovani talenti olandesi, al Groningen. Poi, a poco alla volta si capirà se la sua è una posizione adatta anche per la Prima Squadra o comunque se il suo destino lo vedrà come allenatore in Olanda o altrove.

Come spiegato dallo stesso club olandese, averlo a disposizione dei giovani è un valore aggiunto per la stessa società biancoverde che vede in Robben la figura adatta per migliorare il settore giovanile. Da una parte quindi la possibilità di dare ai giovani un “indottrinamento” importante da un ex fuoriclasse come lui e dall’altra la possibilità di dare allo stesso Robben l’esperienza che cerca per diventare un allenatore importante e preparato.