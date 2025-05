Simone Inzaghi è già il passato: Marotta riporta l’allenatore a Milano dopo 11 anni

L’Inter sta già pensando ad un futuro senza Simone Inzaghi in panchina: Marotta pronto a riportare il tecnico a Milano dopo 11 anni

Quando siamo ormai nel mese finale della stagione, l’Inter è ancora in corsa per due trofei dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan e spera ora di poter portare a casa Serie A e Champions League.

La cosa, però, non si preannuncia affatto facile per i nerazzurri considerato che in campionato sono secondi in classifica alle spalle di un lanciatissimo Napoli, mentre in Champions dovranno superare un ostico avversario come il Barcellona. In più, nelle ultime uscite l’Inter non è stata brillante dal punto di vista fisico e mentale ed appare chiaro come nello spogliatoio ci sia la spia della benzina accesa.

Per arrivare dove si trova adesso, l’Inter ha speso moltissime energie, giocando ad altissimo livello e per qualche tempo è sembrata davvero ingiocabile. Tuttavia, ora che al stagione sta per finire, le fatiche si fanno sentire, anche se Simone Inzaghi non vuole che sia un alibi. Come la squadra, anche l’attuale tecnico nerazzurro vuole dare il massimo per poter chiudere l’anno portando a casa qualche trofeo.

Una volta terminata la stagione, però, per Inzaghi sarà tempo di sedersi a parlare con la dirigenza in merito a quello che sarà il suo futuro che non sembra più così certo. Se fino a qualche mese fa si pensava che il tecnico potesse restare all’Inter, negli ultimi tempi le cose sono cambiate e la stessa società nerazzurra avrebbe già pensato al futuro senza Inzaghi, tanto da aver già individuato il sostituto.

Inter, si lavora al post-Inzaghi: Marotta pensa ad Allegri

Le strade dell’Inter e di Simone Inzaghi potrebbe essere destinate a separarsi al termine della stagione, ma i nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati. Beppe Marotta sta già sondando le alternative all’attuale tecnico nerazzurro e secondo quanto rivelato da Paolo Paganini a “TiAmoCalciomercato, trasmissione in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, una di queste porta il nome di Massimiliano Allegri.

Secondo il giornalista di Rai Sport, il presidente dell’Inter sta pensando anche all’ex Juventus per la panchina in virtù dell’ottimo rapporto che intercorre tra i due dopo l’esperienza a Torino: “Marotta ha un ottimo rapporto con Allegri, che viene dato su più panchine. Ma saranno tante quelle che cambieranno” ha dichiarato, facendo capire che in caso di addio di Inzaghi, i nerazzurri potrebbero fare un tentativo anche per l’ex Juventus.

Ad oggi, Allegri viene dato più vicino alla panchina del Milan, ma il mercato è folle e non sorprenderebbe vedere il tecnico livornese a Milano sponda nerazzurra. Prima di poter fare qualsiasi mossa però – ha spiegato Paganini – l’Inter darà priorità ad Inzaghi, parlando con il tecnico a fine stagione e cercando di capire se ci sono margine per continuare l’attuale progetto o iniziarne uno nuovo.