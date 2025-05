UFFICIALE – “Lascio la Liga a fine anno”, la destinazione in Serie A

È finita un’era con l’annuncio arrivato oggi in conferenza stampa, dallo storico allenatore della Real.

Ha svelato il suo addio, anche visibilmente provato, l’allenatore che ha cambiato per sempre le pagine di storia, che restano indelebili, per quanto fatto in Spagna.

Rientra tra le voci principali del calciomercato degli allenatori che riguardano anche la Serie A se si pensa alla scelta tecnica che hanno da fare sia Roma che Milan, passando anche per la Juve che è sullo sfondo assieme all’Atalanta. Oggi, davanti ai giornalisti presenti in sala stampa, ha svelato il suo addio chiedendo ai tifosi di non viverla “drammaticamente”, chiedendo comprensione stessa ai tifosi per la scelta presa.

Scelta presa: addio alla Spagna e annuncio ufficiale

“Rispondo ad un po’ di domande che avete voglia di farmi per rispetto alla vostra presenza qui. Poi però concentriamoci su questo finale di stagione”. Sono le parole dell’allenatore che ha ufficialmente annunciato che dirà addio alla fine di questo campionato, già a giugno, accordandosi magari in un altro club importante, perché potrebbe voler continuare ad allenare subito in Europa.

È la notizia che “gela” così i tifosi, nella conferenza stampa che ha tenuto oggi, davanti ai giornalisti presenti. Il suo futuro potrebbe essere in Italia perché è un allenatore libero a partire dal primo luglio 2025.

Parliamo dello storico allenatore della Real Sociedad, Imanol Alguacil, che ha ufficialmente annunciato l’addio. A fine stagione, dopo più di dieci anni passati al club spagnolo, dirà addio. Dopo aver scritto la storia oltretutto, per gioco espresso e livelli altissimi raggiunti dalla sua stessa squadra. Tra i traguardi più importanti, quelli della Copa del Rey vinta nel 2020, per il terzo titolo della storia intera del club.

Dove allenerà il tecnico della Real: due opzioni italiane

Aveva cominciato nel lontano 2013 alla Real Sociedad, Imanol Alguacil, quando aveva vissuto la sua prima esperienza nelle giovanili del club spagnolo. La squadra B, poi vissuta nel grande salto nel 2018, mettendo in risalto tutta la qualità della squadra che giocava un calcio importante in Spagna. E adesso, lo stesso calcio, si vedrà applicato altrove. Non è da escludere un futuro in Serie A. In conferenza stampa ha annunciato di vedere nel suo obiettivo il ritorno in Europa, poi annuncerà il suo futuro.

Futuro che non è da escludere sia per la Roma che per il Milan, club che potrebbero vederlo come nuovo allenatore, considerando che circolava tra alcune voci il suo nome. Anche se ad oggi, in pole per entrambe le panchine, c’è la figura di un tecnico italiano come identikit tracciato tra le due squadre a caccia di un nuovo allenatore per il 2026.