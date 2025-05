Altro affare sulla Juventus-Milan, ma questa volta arriva da Torino: è il sostituto di Leao

Clamorosa indiscrezione di mercato riferita da un apprezzato talent scout: l’erede del portoghese può arrivare dalla Juventus

Fantamercato? No. Parola di scout. Del resto ne abbiamo sentite, e lette, e prodotte, talmente tante di bombe di mercato, che onestamente non ci si può e non ci si deve sorprendere più di nulla. Anche perché, specifica necessaria per evitare che qualcuno possa pensare a pure invenzioni giornalistiche, spesso la realtà supera la fantasia. Come fu nel caso del clamoroso passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve o, tornando molto ma molto indietro negli anni, al passaggio dalla Lazio all’Inter di Christian Vieri o alla cessione di Ronaldo il Fenomeno dalla Beneamata al Real Madrid.

Quando si parla poi di un profilo come Rafa Leao, uno che ha avuto dei reali corteggiatori fino almeno al giugno 2023, tutto può succedere. Chi l’avrebbe mai detto che, investito di grandi responsabilità, con la maglia numero ’10’ cucita sulle spalle, con un contratto milionario (il più alto della rosa rossonera) fino al 2028, l’ex Lille sarebbe finito in panchina diverse volte sia sotto la guida di Paulo Fonseca che agli ordini di Sergio Conceiçao? Oltretutto allenatori che lo conoscono benissimo, essendo suoi connazionali?

Ecco, non c’è da sorprendersi se oggi l’attaccante lusitano sia più che mai vicino all’addio: uno scenario davvero inaspettato per chi – leggi Paolo Maldini, all’epoca Direttore dell’area tecnica del Milan – ha speso gli ultimi mesi nel club di Via Aldo Rossi alla definizione del rinnovo di contratto della stella.

Leao addio, un bianconero al suo posto: colpo clamoroso

“Leao è in uscita dal Milan. Per me invece verrà confermato Conceiçao in panchina: dovesse vincere la Coppa Italia andrebbe in Europa League e salverebbe la stagione, essendo l’unica a vincere due trofei in questa stagione. Il Milan vuole monetizzare con 75-80 milioni e per me li vale, basta vedere quello che fa quando sta bene mentalmente. Ha ricevuto l’investitura di Cristiano Ronaldo, un po’ come Buffon che battezzò Donnarumma“, ha detto in esclusiva a ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina ufficiale YouTube di Calciomercato.it, il noto talent scout Michele Fratini.

“Chi prenderebbe il Milan al suo posto? Ci sono diverse opportunità, si potrebbe guardare anche in casa Juventus dove c’è Nico Gonzalez. Prima di andare in bianconero, dove è stato strapagato, era seguito proprio dai rossoneri, che potrebbero chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Non è fantacalcio, non l’ho mai fatto in vita mia“, ha poi ribadito Fratini, confermando di fatto che nulla sia da escludere a priori, quando si tratta di calciomercato…