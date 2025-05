Colpo dal Barcellona: cifre e destinazione a sorpresa in Serie A

Dalla sfida contro l’Inter, a Barcellona, alla destinazione in Serie A per il calciatore in uscita dal club blaugrana.

La possibilità, che stava per consumarsi già nel corso dell’ultima sessione di calciomercato in inverno, potrebbe venir fuori nel corso della prossima estate.

Nel 2026 c’è il Mondiale e qualche chance per giocare con la formazione iberica vorrebbe giocarsela il difensore che, considerando l’alto livello che si vive al Barcellona, ha giocato più o meno la metà delle partite dell’intera stagione vissuta al club catalano. E con l’Inter in agguato, ma non solo, l’occasione di calciomercato potrebbe vederlo protagonista anche in estate, per una cifra ragionevole, qualora il Barça dovesse decidere di spedirlo in Serie A.

Calciomercato: affare “low cost” dal Barcellona

L’occasione di calciomercato viene svelata dalla Spagna, precisamente da Fichajes.net dove rivelano la possibile destinazione per il talento a caccia di spazio.

Dopo l’esperienza vissuta al Girona, era stato prelevato dal club catalano proprio al fine di inserirlo a poco a poco nella formazione titolare di Hansi Flick, ma le cose non sono andate poi così bene con il tecnico tedesco. Tant’è che già in inverno si era fatto avanti un club che, a sorpresa, sembrava poter piazzare il grande colpo dal Barcellona.

A prendere Eric Garcia, infatti, potrebbe essere il Como. Già nel corso di questo inverno si era fatto avanti Cesc Fabregas, nel tentativo di prendere un altro dei talenti che ha portato a casa, nei nomi di Assane Diao e Nico Paz soprattutto, proprio dalla Liga. Come fanno sapere dalla Spagna, la forte concorrenza per il Como, ad oggi, si registra dalla stessa Liga. A volere Eric Garcia è anche la Real Sociedad. Ma in Italia, oltre al Como, c’è un altro club.

Chi prende Eric Garcia: le cifre del colpo dal Barcellona

Ha giocato metà partita Eric Garcia, nel turno di andata delle semifinali di Champions League, giocate tra Barcellona-Inter. Subentrato al posto di Koundè, si è sistemato in difesa quello che per l’Inter rappresenterebbe un vero e proprio jolly di difesa, quasi “alla Darmian” se si considera la possibilità di vederlo sia centrale, che come quarto a destra in una difesa a 4, ma soprattutto come “braccetto” nella difesa a tre di Inzaghi.

Stesso Eric Garcia che non trovando spazio al Barcellona e con la volontà di provare a portare dei grattacapi al CT della Nazionale spagnola, potrebbe trovare lo spazio che cerca al Como. Sarà per 20 o 25 milioni di euro, se non con un prestito e opzione di riscatto, l’affare che vedrebbe Eric Garcia al Como di Fabregas. Sempre se quest’ultimo, in ogni caso, dovesse scegliere di restare al Como.