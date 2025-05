Del Piero shock, tifosi distrutti: è stato terribile

Un annuncio che nessuno si aspettava, c’entra Alex Del Piero ed il suo passato con la maglia della Juventus: i tifosi bianconeri restano increduli

Vent’anni alla Juventus, un legame indissolubile, un amore che non finirà praticamente mai. Alex Del Piero è stato in carriera non solo uno dei calciatori più forti della generazione ma un simbolo per tanti ragazzi che nel tempo si sono appassionati al mondo del calcio.

Il suo amore per i colori bianconeri, negli anni, è rimasto intatto. Si è parlato spesso e volentieri – attraverso voci e clamorose suggestioni – di un suo possibile ritorno nella Torino bianconera, in un ruolo nuovo. Chi ha parlato di nuovo presidente, chi di inserimento di ‘Pinturicchio’ nella dirigenza della Juve. Fatto sta che il suo nome non può essere scisso da quello della società che lo ha lanciato nel grande calcio, lo ha reso una leggenda, gli ha fatto vincere praticamente tutto.

Un addio discusso e discutibile quello dell’estate 2012, i tifosi in lacrime per la separazione da una leggenda del calcio italiano, sicuramente il simbolo della juventinità in un calcio moderno nel quale tutti i grandi campioni non esitano a tradire, a cambiare casacca, a correre via verso uno stipendio più generoso. Non Alex, che oggi è tra le altre cose uno stimato opinionista sportivo che interviene in diverse trasmissioni.

Del Piero, annuncio shock: parole durissime

Ma poi si torna al passato, a quando con la numero 10 sulle spalle, trascinava la Juve verso vittorie e trofei, in un’epoca segnata da un totale dominio della Vecchia Signora, soprattutto in Italia. Ma uno così, evidentemente, non è andato giù proprio a tutti.

Nelle ultime ore è venuto fuori una rivelazione, abbastanza dura, che riguarda il comportamento dell’ex capitano della Juventus in campo. Ai microfoni di ‘TvPlay’, durante una diretta su Twitch, è intervenuto l’ex difensore di Genoa e Bologna Daniele Portanova a che ha posto una domanda che da anni monopolizza l’attenzione degli appassionati di calcio: “Totti o Del Piero?” D’altronde questo dualismo, per scelte tecniche, nel corso della loro carriera ha influenzato comunque tanto il percorso dei due in Nazionale.

“A livello di persona, a livello di immagine, come educazione. Vedete più un Del Piero o Totti? A livello di immagine si dice Del Piero. Ma in campo se devo abbracciare qualcuno ti dico, abbraccio più Totti che Del Piero che stava sul c***o a centomila giocatori“. Portanova ha spiegato il perché di questa sua discutibile e diretta critica all’ex capitano bianconero.

👀Francesco #Totti o #DelPiero?

“Perché ti snobbava, faceva il fenomeno… Parlo a livello calcistico. Tante volte uno passa per brava persona, tante volte è un testa di c***o o viceversa”. Un discorso che sicuramente non avrà fatto piacere ai tifosi della Juventus per cui Alex resta – e probabilmente resterà sempre – il più grande simbolo della storia bianconera.