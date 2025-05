Il bomber ha detto sì: in casa Milan scatta la festa

Il Milan è già al lavoro in vista del mercato della prossima stagione con i rossoneri pronti a chiudere un importante colpo.

La stagione volge al termine e, seppur resti ancora da disputare la finale di Coppa Italia, vero e proprio obiettivo per il Milan, in casa rossonera si pensa già al mercato.

Il club sta cercando di capire su quali giocatori puntare in vista del 2025/2026 con la proprietà che, in attesa di trovare un nuovo direttore sportivo, sta iniziando a prendere decisioni sui calciatori presenti in rosa. Sono diverse le valutazioni che il Milan è chiamato a fare, sia dal punto di vista sportivo che economico. Nelle ultime ore arrivano buone notizie per i tifosi riguardanti il futuro di un centravanti che appare pronto a firmare il contratto con il Milan.

Milan, colpo in arrivo: il bomber firma con i rossoneri

Luka Jovic, stando a quanto affermato da Calciomercato.it, sarebbe pronto a firmare il nuovo contratto con il Milan. I rossoneri hanno la possibilità di rinnovare il contratto della punta serba di anno in anno, giungendo fino al 2027. Le buone prestazioni messe in atto dall’attaccante in queste ultime settimane avrebbero convinto il club a puntare ancora su di lui in vista del prossimo campionato.

Con l’arrivo di Sergio Conceicao è cambiata in maniera radicale la stagione di Luka Jovic con il serbo che è diventato il primo attaccante nelle gerarchie del tecnico portoghese. L’ex Fiorentina ha superato sia Tammy Abraham che Santi Gimenez nella classifica degli attaccanti presenti in rosa e si appresta a vivere un finale di stagione da protagonista con un posto da titolare che lo attende per la sfida contro il Bologna nell’ultimo atto della Coppa Italia.

Il Milan è quindi pronto a prolungare di un’altra stagione il contratto di Luka Jovic che è pronto a dare priorità ai rossoneri per quello che riguarda il suo futuro. La decisione di trattenere Jovic in rosa porterà con ogni probabilità a salutare Tammy Abraham alla fine del campionato con l’inglese destinato a vestire di nuovo la maglia della Roma seppur per un periodo di tempo limitato dato che non sembra rientrare nei piani dei giallorossi.

Resterà in rosa Santiago Gimenez. Arrivato per una somma intorno ai 30 milioni di euro più bonus, il messicano è pronto a rilanciarsi in vista della prossima stagione dopo un inizio di avventura al Milan difficoltoso per via di qualche infortunio che ne sta compromettendo l’ambientamento in Serie A.