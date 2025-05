Lautaro Martinez, è ufficiale: i tifosi rimangono di sasso

Il capitano dell’Inter al centro di una decisione ufficiale: i tifosi nerazzurri sono rimasti senza parole

Una serata a dir poco spettacolare, quella che ha caratterizzato la semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona ed Inter. Al Camp Nou è finita 3-3, un risultato che lascia aperto ogni discorso per il ritorno a San Siro e che continua a far sognare i tifosi nerazzurri.

L’unica nota dolente della serata è stato l’infortunio di Lautaro Martinez che, nel primo tempo, ha accusato un fastidio muscolare ai flessori della gamba sinistra. Nonostante il tentativo di rimanere in campo, il capitano ha alzato bandiera bianca lasciando il suo posto a Taremi durante l’intervallo. Un ko che potrebbe essere più grave del previsto per il ‘Toro’, soprattutto in vista del ritorno di scena il prossimo 6 maggio. La Milano nerazzurra attende con ansia le ultime sulle condizioni della punta argentina che quest’anno, come consuetudine, ha mostrato grandi cose al centro dell’attacco interista al fianco di Marcus Thuram.

47 presenze, tra campionato e coppe, con ben 21 gol e 6 assist vincenti. Numeri che parlano chiaro, che descrivono l’importanza della punta campione del mondo con l’Argentina nello scacchiere di Simone Inzaghi. Nel frattempo, però, sono arrivate anche delle buone notizie per il ‘Toro’ che rimane comunque al centro del progetto nerazzurro nonostante le inevitabili voci di mercato che caratterizzano la sua quotidianità e che lo accostano – settimana dopo settimana – a diverse grandi club europei.

Lautaro Martinez, lo hanno scelto: ora è UFFICIALE

Non solo ombre – e preoccupazioni – ma anche luci per il capitano dell’Inter. Perché nelle ultime ore l’attaccante argentino è stato insignito di un prestigioso premio a cui molti ambiscono. La sua importanza in Serie A, già da diversi anni, è d’altronde sotto gli occhi di tutti.

E così il Premio Stampa Estera 2025, come miglior atleta straniero in Italia, lo ha vinto proprio il 27enne di Bahìa Blanca. L’assegnazione avviene annualmente e per questa stagione l’Associazione della Stampa Estera in Italia ha deciso che l’atleta straniero più meritevole fosse proprio il capitano nerazzurro. Il comitato composto da Dundar Kesapli, Elizabeth Missland, Alba Kepi, Maarten van Aalderen e Baris Seckin – soci dell’Associazione della Stampa Estera in Italia – non ha avuto dubbi sul premiare Lautaro tra i sei calciatori scelti quest’anno.

“Lo sport è la mia vita, condividere questo privilegio con i tifosi è un grande privilegio. Per me è un grande onore ricevere questo premio”, ha detto il capitano dell’Inter che dunque si appresta a vivere l’importante finale di stagione coi nerazzurri, con un riconoscimento in più tra le mani.