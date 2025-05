Addio Inter, è tutto già deciso: via per 55 milioni

Possibile cessione eccellente all’Inter. Arrivano conferme importanti dall’Inghilterra. Un top club di Premier League ha puntato il calciatore nerazzurro

Sarà una sessione di mercato estiva decisamente più vivace rispetto alle precedenti per l’Inter. Marotta ha confermato che i nerazzurri interverranno sul mercato puntando prevalentemente su calciatori giovani ma senza stravolgere l’attuale organico a disposizione di Inzaghi.

Non mancheranno gli addi a fine stagione. In difesa, si attendono novità sui rinnovi di Acerbi, De Vrij e Darmian. Mkhitaryan ha espresso propositi di ritiro dal calcio mentre, in attacco, saluteranno Correa e Arnautovic a fine contratto con Taremi in bilico dopo una stagione alquanto deludente per rendimento e gol segnati. Attenzione anche alle possibili offerte che potrebbero arrivare per giocatori che, al momento, non rientrano tra i cedibili.

A riguardo, nelle scorse ore, sono arrivate indiscrezioni dall’Inghilterra sul concreto interessamento di un top club di Premier League per Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco non è stato impeccabile in alcune delle ultime partite dell’Inter con evidenti responsabilità sui gol presi a Bologna (da Orsolini) e con il Barcellona, in quest’ultimo match da dividere con Acerbi poco reattivo in marcatura sul 2-2 di Ferran Torres.

Bisseck ambito da un top club di Premier League: la richiesta dell’Inter

Stando ai colleghi di Caughoffside, Bisseck sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils, dopo una stagione alquanto negativa in Premier che può essere riscattata seppur parzialmente dalla possibile vittoria dell’Europa League, cambieranno gran parte dell’organico in quella che sarà la prima annata completa con Amorin in panchina. Tra gli altri, ci saranno gli addii in difesa di Lindelof e Evans, entrambi in scadenza di contratto.

Per rinforzare il reparto, il Manchester United avrebbe puntato Bisseck consapevole – come riporta la fonte citata – della disponibilità dell’Inter a cederlo per 55 milioni di euro. Stando a Interlive, invece, i nerazzurri potrebbero avallare la cessione del difensore tedesco anche in caso di una proposta di 40 milioni. Bisseck ha un contratto con l’Inter fino al 2029, condizione che consente all’Inter di avere ampio margine di contrattazione con le potenziali pretendenti del difensore.

Con l’eventuale cessione di Bisseck, l’Inter potrebbe investire sull’acquisto di un nuovo difensore centrale. Già tanti i profili accostati ai nerazzurri per un possibile investimento nel reparto. Bijol e Solet dell’Udinese, Beukema del Bologna, Gila della Lazio, Hien e Scalvini dell’Atalanta, da questo elenco potrebbe emergere il nuovo centrale dell’Inter che, intanto, riaccoglierà Palacios di ritorno dal prestito al Monza. Il difensore argentino potrebbe essere inserito come possibile contropartita in trattative di mercato per eventuali colpi in entrata.