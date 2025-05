Calciomercato: svolta Theo Hernandez, ha accettato l’offerta

Ci sono delle novità relative al futuro di Theo Hernandez, che ha il contratto in scadenza con il Milan a giugno 2026. Ecco le ultime notizie, relative all’accordo raggiunto fra il club e il terzino francese.

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato su Theo Hernandez, bersaglio dei tifosi nell’ultimo periodo. Le prestazioni, al di sotto delle aspettative, hanno messo in discussione il giocatore, che è un lontano parente di quello ammirato negli anni scorsi.

E’ innegabile che, in questa stagione, Theo abbia offerto delle prestazioni davvero negative, condizionate, evidentemente, anche dal rapporto poco idilliaco che s’era venuto a creare con l’ex tecnico Fonseca.

Il cambio in panchina, comunque, non ha favorito il calciatore che ha disputato una seconda parte di stagione fra alti e bassi.

Ma adesso, in tanti si domandano, cosa ne sarà del futuro di Theo Hernandez al Milan?

Si susseguono le voci relative alla possibile partenza del terzino, che a gennaio ha ricevuto una ricca offerta da parte del Como che era pronto a mettergli sul piatto un ingaggio da 8 milioni netti a stagione.

Più soldi ma meno ambizioni per Theo Hernandez che alla fine ha rifiutato la destinazione, preferendo di restare al Milan. Ma a che condizioni?

Aggiornamenti su Theo Hernandez, il calciatore ha accettato

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Theo Hernandez con il Milan.

Dopo una stagione negativa, Theo vuole riconoquistare la fiducia dell’ambiente rossonero ed è per questo motivo che sembra orientato ad accettare la proposta del club.

Ecco perché, questa volta, è pronto a firmare, a cifre diverse rispetto al passato. All’entourage del giocatore è stata prospettata un’offerta al ribasso, che Theo è intenzionato ad accettare.

Quanto guadagna oggi Theo Hernandez con il Milan?

I termini degli accordi sono i seguenti, 4,5 milioni a stagione con la scadenza che è fissata a giugno 2026.

Ecco perché il Milan ha fretta di chiudere, per non rischiare di perderlo a zero in futuro. C’è bisogno, dunque, di un rinnovo altrimenti il club rossonero proverà a venderlo già la prossima estate. A quale club?

Novità su Theo Hernandez, cambia il suo futuro

Detto che la volontà del calciatore è quella di proseguire l’esperienza in rossonero, c’è comunque una possibilità relativa alla cessione di Theo Hernandez che ha tanto mercato in Europa.

Nei giorni scorsi è uscita fuori la notizia relative al possibile interesse da parte dei dirigenti spagnoli, pronti a riportare al Real Madrid Theo Hernandez.

Ipotesi, questa, che non va esclusa anche se – come ribadito anche dalla rosea – al momento l’intenzione di Theo è quella di firmare il rinnovo con il Milan.