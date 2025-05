È ufficiale, firma con il Milan: che colpo

Attraverso il portale ufficiale il club rossonero ha diramato un comunicato che farà felici i tifosi del Milan: ecco la firma

Mancano ancora diverse settimana alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato ed il Milan è inevitabilmente tra le società più attive del panorama internazionale.

Caccia al nuovo allenatore, visto che Sergio Conceicao nonostante i recenti buoni risultati pare destinato a salutare il ‘Diavolo’ a fine giugno. Nel frattempo si fa strada pure la questione direttore sportivo, con una serie di nomi che stanno affollando i pensieri dei vertici di Via Aldo Rossi.

Ma la programmazione di una società organizzata e lungimirante come il Milan va bene oltre. Ecco perché nelle scorse ore il club di Via Aldo Rossi ha preso una decisione ambiziosa e cruciale: l’annuncio ufficiale ha già fatto felici i tifosi rossoneri.

Milan, colpo da urlo: il comunicato UFFICIALE

Il MIlan guarda avanti, programma il futuro. Non solo per promesse e i talenti del calcio giovanile o per la prima squadra guidata oggi da Conceicao. Occhio al Milan femminile che non ha propriamente vissuto una stagione da urlo ma che nelle scorse ore ha potuto gioire per una firma in particolare.

Quella di Julie Piga, pilastro della difesa rossonera che ha rinnovato il contratto con la società di Via Aldo Rossi. Il club meneghino, attraverso un comunicato, ha specificato i termini del nuovo accordo spiegando ai tifosi l’importanza della calciatrice transalpina che è arrivata a Milano due anni fa. “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Julie Piga fino al 30 giugno 2027. Julie, classe ’98, al Milan dalla stagione 2023/24, è diventata un punto fermo della difesa rossonera arrivando a collezionare, a oggi, 55 presenze e 2 gol”.

Un colpo di grande importanza per la squadra allenata da Suzanne Bakker che potrà dare continuità al suo lavoro continuando a puntare sulla calciatrice francese, tra le migliori nel suo ruolo. Ai microfoni di ‘Milan Tv’, canale ufficiale del club rossonero, la Piga ha voluto esprimere tutta la sua gioia nel poter continuare l’avventura con addosso la maglia del Milan. “Sono felicissima e orgogliosa di poter continuare questa avventura con il Milan. Sto bene qui, si vede perché faccio gol e assist”, ha detto la talentuosa classe ’98.

Julie ha poi spiegato: “Penso di poter migliorare tanto in tutto quello che faccio. La mia famiglia è fiera di me. Futuro? Vorrei vincere un trofeo col Milan”, ha concluso la 27enne di Lione. Un tassello importantissimo per mantenere alte le ambizioni del Milan femminile.