Juve, un altro infortunio in difesa: cambiano i tempi di recupero

La Juventus deve fare i conti con un altro infortunio in difesa e i suoi tempi di recupero cambiano, in vista degli ultimi impegni.

Non è da dimenticare che, alla fine di questo campionato, per la Juventus ci sarà da giocare anche il Mondiale per Club.

Igor Tudor, nella conferenza stampa di ieri e nel giorno di vigilia a quella che è la sfida di questa sera tra Bologna-Juventus, che vale una stagione, aveva già annunciato alcune assenze con emergenza totale per il club bianconero. In campo, infatti, sono obbligate le scelte che vedono Tudor cambiare le cose in avanti. Ma anche in difesa, considerando l’infortunio che riguarda un titolarissimo, si registra un altro problema e con i tempi di recupero che cambiano per lui.

Infortunio Juventus: emergenza anche in difesa, la notizia

La notizia riguarda la situazione in difesa, che vede Igor Tudor costretto alle scelte di formazione, dopo il problema già vissuto sulla squalifica di Yildiz e sui problemi legati sia a Vlahovic che a Koopmeiners, finiti KO in questo momento decisivo in campionato.

Perché la Juventus si sta giocando tutto in questo momento e al Dall’Ara è scontro diretto per la lotta al piazzamento in Champions League. Una lotta che non vede Federico Gatti tra i disponibili, come risaputo per la sua frattura alla diafisi del perone. I tempi di recupero sono di circa un mese, almeno stando a ciò che era stato stimato. Ha già saltato diverse partite Gatti.

Le cose cambieranno, perché seppur non essendosi contro il Bologna, i suoi tempi di recupero sono tutti valutare ancora col Mondiale per Club che poi sarà alle porte. Tudor non può contare, a Bologna, neppure su Kelly che è finito KO per una lesione al bicipite femorale.

Juventus, problema in difesa: quando torna Gatti

A riferire gli aggiornamenti sui tempi di recupero di Federico Gatti, dopo il suo infortunio al perone, sono i colleghi de ilbianconero.

Federico Gatti potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro la Lazio, importante tanto quanto la sfida che gioca oggi il club bianconero contro il Bologna, valevole per il piazzamento europeo. Chiaro è che se dovesse recuperare, in vista della gara da giocare all’Olimpico, non è detto che scenda in campo. Potrebbe quantomeno andare in panchina, per poi essere al 100% per la sfida da giocare contro l’Udinese.