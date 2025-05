Tutto vero, Yildiz via per quasi 100 milioni: il nome del nuovo club

Kenan Yildiz verso l’addio alla Juventus, affare che va a sfiorare i 100 milioni di euro: le mosse di mercato attorno al turco

Non era facile, di certo, convivere con il peso di notevoli aspettative, per Kenan Yildiz, destinatario della maglia numero 10 della Juventus. Una scelta forte, quella del club bianconero, di puntare su un talento così giovane dandogli un simbolo del club. Tra alti e bassi, comunque, il giocatore ha dimostrato di avere le stimmate del campione e si è acceso, a volte, in maniera abbagliante.

8 gol e 5 assist il suo bottino finora in stagione, cifre non disprezzabili anche se forse qualcuno si sarebbe aspettato di più. Gli va dato, comunque, il tempo di crescere adeguatamente e il potenziale pare esserci. Anche se sulla sua annata ci sarà la piccola macchia dell’espulsione con il Monza, con squalifica per due giornate.

Un cartellino rosso che priverà la Juventus del giocatore per i due scontri diretti con Bologna e Lazio. Partite in cui si deciderà, verosimilmente, il destino della squadra bianconera, big match fondamentali per l’accesso in Champions e che non si potranno assolutamente sbagliare. L’accesso o meno nella principale competizione europea potrebbe oltretutto pesare proprio per il futuro dello stesso Yildiz. Rimanendo al di fuori della Champions, sarebbe impossibile rifiutare grandi offerte per il turco.

Yildiz, in arrivo l’offerta del Chelsea: come può spendere i soldi la Juventus

In questo senso, una notevole tentazione sarebbe rappresentata dall’offerta del Chelsea, che potrebbe mettere sul piatto 80 milioni per Yildiz, come spiegato da ‘Calciomercato.it’.

Una cifra che, se la Juventus non riuscisse ad accedere in Champions, come dicevamo sarebbe molto difficile da respingere. In tal caso, i bianconeri potrebbero giovarsi di un considerevole incasso, da poter poi riutilizzare sul mercato per acquisti di spessore. Sempre secondo ‘Calciomercato.it’, potrebbero essere tre le ipotesi per Giuntoli.

La prima porterebbe a reinvestire subito l’intera cifra per Tonali. La seconda, farebbe pensare a un duplice acquisto, con un bomber come Guirassy o Retegui e un jolly difensivo. Infine, gli acquisti con tale cifra in cassa potrebbero essere addirittura tre, se Giuntoli optasse per un restyling di diversi reparti insieme, con indiziati Kim, De Cuyper e Delap. Le prossime settimane, inutile dirlo, saranno decisivi sotto vari punti di vista per tutto l’ambiente bianconero.