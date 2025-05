Vendetta Milan, dalla Juve ai rossoneri e primo affare dell’estate

Gli occhi del Milan sono puntati su un ex giocatore della Juventus per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima estate.

In attesa di giocare la finale di Coppa Italia contro il Bologna, decisiva per provare ad alzare il secondo trofeo stagionale ed assicurarsi la qualificazione in Europa League, in casa Milan si inizia a pensare al mercato.

Prima di acquistare il Milan sarà costretto a cedere per fare cassa e far quadrare i propri conti ma nel frattempo la dirigenza sta iniziando a stilare una lista di nomi per provare a sistemare il proprio organico. Tra i vari calciatori attenzionati ci sarebbe anche un ex Juventus che si sta ben comportando in questa stagione. Un giocatore che il Milan ha messo nel mirino già durante il mercato di gennaio provando a fare un tentativo per sistemare il proprio centrocampo senza però riuscire a chiudere positivamente il colpo.

Assalto del Milan ad un ex giocatore della Juventus

Il Milan è pronto a dare l’assalto ad Hans Nicolussi-Caviglia, centrocampista che sta facendo molto bene in questa stagione con il Venezia nonostante la posizione di classifica difficile dei lagunari che rischiano fortemente la retrocessione in Serie B.

Il giocatore si è trasferito alla corte di Eusebio Di Francesco durante la scorsa estate passando in prestito con diritto di riscatto alla squadra veneta. Un diritto di riscatto che il Venezia appare intenzionato ad esercitare al termine della stagione anche in caso di Serie B, convinto di poter rivendere il cartellino del calciatore ad un prezzo maggiore rispetto a quello concordato con la Juventus.

Il Venezia è chiamato a versare nelle casse della Juventus circa 5 milioni di euro per assicurarsi a titolo definitivo il centrocampista classe 2000. Le prestazioni del giocatore aostano hanno convinto a pieno la dirigenza del Venezia che è speranzosa di dare vita ad un’asta per il proprio centrocampista in vista della prossima estate. Il Milan avrebbe seguito con attenzione il mediano già a gennaio senza però riuscire a trovare un accordo per il suo arrivo in rossonero.

Nicolussi-Caviglia potrebbe passare al Milan per una somma intorno ai 10 milioni di euro con il Venezia che andrebbe a guadagnare circa 5 milioni di euro dall’operazione considerato il fatto che 5 milioni è la somma concordata con la Juventus per il suo acquisto a titolo definitivo. Sul centrocampista c’è però da registrare anche l’interesse da parte di Lazio e Roma pronte ad inserirsi nella trattativa.