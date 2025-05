Bomba in classifica: ribaltone totale per l’Inter

Svolta clamorosa in classifica per l’Inter, i nerazzurri schizzano verso l’alto: che notizia per gli uomini di Inzaghi

Nonostante le recenti difficoltà, che hanno un po’ mutato gli scenari, il percorso dell’Inter in questa stagione rimane di altissimo livello. E naturalmente i nerazzurri vogliono fare di tutto per coronare questa annata con qualche successo importante, possibilità che è ancora a portata di mano.

Certo, non è stato bello dover abbandonare il sogno del Triplete, con la rovinosa uscita di scena dalla Coppa Italia, avvenuta al centro del momento forse più difficile di tutta la stagione. Prima e dopo il derby, anche le due sconfitte in campionato, che hanno complicato notevolmente la corsa allo scudetto. Il Napoli ha effettuato prima l’aggancio e poi il sorpasso e a questo punto vede convergere su di sé i favori del pronostico. Ma con ancora tre giornate alla fine del campionato, i nerazzurri possono crederci ancora, anche se, ovviamente, non dipende più solo da loro.

E poi c’è la cavalcata in Champions League in cui l’Inter è ancora in piena corsa. Domani sera, a San Siro, contro il Barcellona, un match chiave, ripartendo dal 3-3 dell’andata, per andare a caccia della finale, un traguardo che sarebbe davvero notevole, venendo raggiunto nel caso per la seconda volta in tre anni. Proprio il grande percorso europeo porta per gli uomini di Inzaghi una novità considerevole, che vale un balzo in una speciale classifica.

Inter, decollo nel ranking Uefa: il prossimo anno nerazzurri in terza posizione

Stiamo parlando del ranking Uefa, la graduatoria che viene stilata su base quinquennale e che fotografa il rendimento delle varie squadre nelle competizioni continentali. E’ fuori di dubbio che nell’era Inzaghi siano stati ottenuti risultati di altissimo livello.

Al punto tale che, qualsiasi cosa accada da adesso in poi, l’Inter sa che inizierà la prossima stagione al terzo posto del ranking, avendo soltanto Real Madrid e Bayern Monaco davanti a sé. Questo è merito principalmente di due fattori. Verrà infatti scartata la stagione 2020/2021, quella in cui i nerazzurri uscirono dalla Champions alla fase a gironi, senza nemmeno il ‘ripescaggio’ in Europa League. In più, ovviamente, fa fede il percorso di quest’anno, in cui l’Inter è momentaneamente in testa davanti a tutti, con 36,75 punti conquistati. Ora, raggiungere la finale di Champions sarebbe un ulteriore suggello.