Como scatenato, i tifosi sognano: colpaccio dal Barcellona

Dopo Sergi Roberto, il Como è in corsa per un altro calciatore del Barcellona. Sarebbe l’ennesimo colpo di mercato pazzesco dei lariani

Un 2025 da grande protagonista per il Como. Tornato in Serie A dopo oltre vent’anni dall’ultima partecipazione nella stagione 2002-03, il club lariano ha conquistato una meritatissima salvezza con ampio anticipo.

Ha impressionato tutti, soprattutto nel nuovo anno, la compagine di Cesc Fabregas. Non solo grandi acquisti (Nico Paz e Diao su tutti) ma anche un gioco di alto livello quello sfoggiato dal Como che punta a crescere ulteriormente nella prossima stagione, puntando alla parte destra della classifica e chissà anche a una storica qualificazione europea. Il club ha le potenzialità per farcela. Gli oltre 100 milioni spesi in questa stagione sono davvero un unicuum nella storia del calcio italiano per una neopromossa.

E non è certo finita qui. Nella scorsa sessione di calciomercato, a gennaio, il Como ha provato a prendere Theo Hernandez (con il Milan che aveva accettato l’offerta di oltre 40 milioni per l’esterno transalpino) e sondato Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United. Due nomi che la dicono tutta sulle ambizioni di una proprietà tra le più ricche del calcio europeo.

Il Como su un calciatore del Barcellona: l’indiscrezione dalla Spagna

Dopo l’acquisto di Sergi Roberto (da svincolato), il Como è sulle tracce di un altro giocatore del Barcellona. Lo riporta il portale iberico Fichajes che ha inserito il club lariano tra le pretendenti del difensore blaugrana, Eric Garcia. Quest’ultimo non è tra i titolari della compagine della Flick (pur avendo accumulato 40 presenze quest’anno) e ha il contratto in scadenza nel 2026, una situazione che lo espone inevitabilmente alle attenzioni di altri club.

Stando alla fonte citata, per Garcia si sarebbe già mosse il Girona (che lo ha già avuto in prestito nella scorsa stagione chiusa al terzo posto), il Betis Siviglia e la Real Sociedad. Oltre a questi tre club di Liga, hanno sondato l’entourage del difensore, il Como e il Tottenham. Con ancora un solo anno di contratto con il Barcellona, la valutazione di Garcia si aggira sui 15 milioni, una cifra congrua per un difensore già esperto e che può ricoprire più posizioni nel reparto arretrato con la possibilità di essere schierato sia da centrale che da esterno.

Fichajes non esclude, tuttavia, che il Barcellona possa proporre il possibile rinnovo di contratto a Eric Garcia. Decisiva sarà la volontà del difensore che deve valutare se scegliere di restare nel club in cui è cresciuto con un ruolo da rincalzo oppure andare a giocare altrove con più continuità in una stagione che sarà decisiva anche per conquistarsi un posto nella nazionale spagnola in vista del Mondiale 2026. Il Como monitora la situazione pronto a centrare l’ennesimo grande acquisto milionario.