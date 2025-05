Dall’Inter alla Juve, pazzesco: 25 milioni più una contropartita

La Juve all’assalto, andando direttamente a confronto con l’Inter: l’offerta clamorosa per soffiarlo ai nerazzurri, che scenario di mercato

L’annata della Juventus prosegue in bilico, come è stato per tutta la stagione, e la conferma è arrivata dal pareggio per 1-1 contro il Bologna. Risultato che tiene tutti i discorsi aperti per la corsa Champions, anche troppo dato che adesso la lotta per il quarto posto diventa una vera e propria bagarre con quattro squadre in appena un punto.

Al Dall’Ara, la summa, forse, di una intera stagione bianconera, con buone potenzialità rimaste inespresse per troppe imprecisioni e un salto di qualità che non arriva. Il che ovviamente popola gli interrogativi di tutto l’ambiente già da diverso tempo e chiarisce che per una Juve vincente servirà qualcosa di diverso in estate sul mercato. Ma prima, bisogna raggiungere il fondamentale obiettivo Champions, per non complicare ulteriormente le cose.

Se in campo la squadra di Tudor deve provare a dare il massimo e produrre l’ultimo sforzo cercando di non fallire, al di fuori la società sta già iniziando a muoversi per costruire la squadra che verrà. Non avendo paura di andare a sfidare apertamente l’Inter, in una ennesima riproposizione del derby d’Italia, che ancora una volta, anche in sessione di trattative, può infiammare l’atmosfera.

Juve, Castro tra gli obiettivi per l’attacco: l’offerta al Bologna beffa l’Inter

C’è un obiettivo, tra i tanti, che piace molto a entrambe. Si tratta di Santiago Castro, attaccante del Bologna, che ha saputo mettersi in luce con prestazioni di alto livello, mostrando un potenziale enorme e con ampi margini di crescita.

Per il momento, l’Inter sembrerebbe essere in vantaggio, ma la Juventus può provare a pianificare una mossa per far saltare il banco. L’incontro di campionato al ‘Dall’Ara’ può essere stato l’occasione per ricucire rapporti con il club rossoblù, un po’ freddi dopo le vicende Thiago Motta e Calafiori. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, infatti, da Giuntoli potrebbe arrivare a Sartori una proposta inserendo il cartellino di Mbangula nell’affare. Il belga della Juventus piace non poco agli emiliani, così i bianconeri potrebbero offrire 25 milioni cash più l’esterno lanciato da Motta, per arrivare a dama e bruciare sul tempo Marotta e i nerazzurri. Scenari che andranno monitorati con attenzione nelle prossime settimane, per capire la fattibilità dell’operazione.