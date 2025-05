Firma con la Juve fino al 2028, chiusura vicinissima

Il futuro sembra essere già deciso, la Juventus è pronta ad annunciare la firma fino al 30 giugno 2028: manca pochissimo

Lazio, Udinese e Venezia per chiudere nel migliore dei modi la stagione bianconera. La Juventus guarda avanti, per programmare un futuro radioso e possibilmente vincente. A tal proposito un ruolo chiave lo avrà il calciomercato, con la sessione estiva che riaprirà ufficialmente i battenti tra poco meno di due mesi.

La difesa rimane un cruccio di primaria importanza per la dirigenza juventina che oltre a recuperare Bremer – evidentemente pronto per la Coppa del Mondo per club di fine giugno – dovrà affiancare al centrale brasiliano un altro difensore di altissimo livello. In attacco il nodo da sciogliere si chiama Dusan Vlahovic, in scadenza a metà 2026 e ormai fuori dai piani del club di Torino.

Niente accordo per il rinnovo del bomber serbo la cui partenza servirà a finanziare il mercato in entrata. A tal proposito le novità riguardanti il mercato bianconero stanno già arrivando e potrebbero far felici i tifosi della Juventus, ben prima della riapertura del mercato. L’annuncio, arrivato poche ore fa, non lascia spazio a dubbi: la firma fino al 30 giugno 2028 è ormai solo in attesa di annuncio.

Juve, è fatta: contratto fino al 2028

Il giornalista di ‘Relevo‘ Matteo Moretto ha rivelato nelle scorse ore sul suo profilo ‘X’ una strategia ben chiara portata avanti dalla dirigenza bianconera. La Juventus è pronta a rinforzarsi, tra presente e futuro, con una firma sul contratto che è ormai prossima a diventare realtà.

Si parla di Weston McKennie, centrocampista in scadenza il 30 giugno 2026 con la Vecchia Signora. La Juve sembrerebbe aver scelto di far proseguire l’avventura al calciatore texano che ad oggi guadagna 2,5 milioni di euro a stagione. Dopo essere stato messo in discussione in seguito al suo ritorno dal prestito al Leeds, il polivalente centrocampista ha conquistato la fiducia di Allegri prima, Thiago Motta poi fino a Igor Tudor. Ecco quindi che il rendimento del talento americano verrà premiato proprio con il rinnovo del contratto.

Matteo Moretto ha infatti rivelato l’indiscrezione: “Weston McKennie rinnoverà con la Juventus fino al 2028. Negli ultimi giorni le parti hanno risolto gli ultimissimi ostacoli a livello economico – bonus e commissioni – e hanno raggiunto un accordo verbale solo da formalizzare”. McKennie in questa stagione ha collezionato 40 presenze tra campionato e coppe, con 5 reti e 3 assist vincenti. un rendimento che ha, evidentemente, portato al meritato accordo per il prolungamento. Un’arma in più per la Juventus 2025/26.