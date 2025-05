Infortunio Milan: si teme il peggio per la finale di Coppa Italia

È successo nel corso di Genoa-Milan, il problema manda in forte apprensione il Milan in vista della finale di Coppa Italia.

Tra nove giorni c’è la sfida da giocare a Roma, nella quale Sergio Conceicao dovrà fare probabilmente a meno di uno dei suoi titolarissimi, stando a ciò che è successo proprio nel posticipo che si gioca a Genova.

Al Luigi Ferraris si è fatto male uno degli imprescindibili di Conceicao che, al fine di non rischiare ulteriormente, ha inserito subito il suo sostituto, cambiando oltretutto l’assetto tattico in campo. Al suo posto è infatti entrato Rafael Leao, nel corso dei primi minuti del primo tempo.

Milan, infortunio e tegola: si teme in vista della finale

I tifosi del Milan, ma in generale l’ambiente rossonero, temono il peggio sulle condizioni dei propri calciatori, considerando quella che è la finale da giocare.

Dopo l’infortunio di Abraham, che è l’uomo delle coppe, così come il problema che poi si è recuperato in merito a Jovic, si è fermato nel corso del primo tempo uno dei fedelissimi di Sergio Conceicao, che subito ha allarmato la sua panchina, quando è intervenuto lo staff medico. Il motivo è chiaramente riconducibile a quella che è la sfida di Coppa Italia che, precisamente il 14 maggio, c’è da giocare contro il forte Bologna di Vincenzo Italiano.

Si è fatto male Fofana e il primo pensiero del Milan è stato indirizzato inevitabilmente proprio verso la finale di Coppa, tant’è che Conceicao ha subito chiamato Rafael Leao da schierare al suo posto, slittando alcuni dei suoi uomini in campo, da una posizione all’altra.

Le condizioni sull’infortunio a centrocampo: i primi aggiornamenti

Stando ai primi aggiornamenti che arrivano da Genova, con Fofana che si è accomodato in panchina, per il centrocampista francese si tratterebbe di un trauma contusivo. Il colpo sarebbe stato preso alla suola del piede e avrebbe applicato proprio lì il ghiaccio.

Per stabilire i tempi di recupero, con le condizioni effettive legate al problema che non gli ha permesso di giocare più di 20-30 minuti la sfida contro il Genoa, toccherà effettuare degli esami strumentali che lo stesso Fofana sosterrà nella giornata di domani. A Casa Milan sarà valutato e annunciato cosa è successo a Fofana, in vista dell’appuntamento più importante della stagione che è quello della finale di Coppa Italia, tra una settimana e mezzo all’Olimpico, contro il Bologna.