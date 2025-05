Inter, ha chiesto la cessione: lo vendono in Italia

Sembra che siamo arrivati ormai alla fine di un ciclo in casa Inter con diversi giocatori pronti ad andare via e cambiare completamente il proprio futuro.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere proprio nelle prossime settimane perché ci sono delle novità che possono essere decisive per l’addio di alcuni giocatori dell’Inter dalla rosa per far si che possano poi esserci dei nuovi colpi in entrata. Perché la società si sta già muovendo per far si che possano essere messi a disposizione dell’allenatore dei giocatori importanti per dare continuità al progetto.

L’obiettivo dell’Inter è quello di tenere sempre a livelli alti la rosa che ora rischia di subire qualche cambio almeno negli uomini in campo e attenzione proprio a chi può essere messo fuori dal progetto in vista delle prossime settimane. Ci sono degli aggiornamenti decisivi che possono cambiare tutto in vista del futuro.

Occhio a chi può lasciare l’Inter da qui alla fine della sessione estiva di mercato che chiuderà ad agosto. Perché proprio in questi prossimi mesi si lavorerà tanto su quelle che possono essere le scelte che rischiano di essere decisive anche per chi può andare via tra i grandi giocatori della rosa. In questo momento ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano le strategie di mercato del club nerazzurro.

Calciomercato Inter: pronta una nuova cessione

La svolta può arrivare da un momento all’altro e riguarda la scelta che ha deciso di fare la società che ora guarda avanti in maniera differente. Perché ci sono delle notizie ben definite e che riguardano la scelta dell’Inter che può adesso andare a chiudere un nuovo colpo in entrata dopo che ci sarà però un’uscita di livello.

Secondo le ultime notizie la società sta cercando di capire cosa accadrà a centrocampo perché sono diversi i giocatori che possono andare via da un momento all’altro. Attenzione, infatti, a quello che può accadere per il ruolo di vice Calhanoglu, visto che il futuro di Asllani è in discussione e può andare via.

Il classe 2002 albanese è finito nel mirino di Fiorentina e West Ham ma anche del Bournemouth. Occhio quindi a chi può mettere le mani su Asllani che può essere venduto dall’Inter anche in Italia secondo quanto riferisce l’edizione di Tuttosport.