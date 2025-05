Ma quale Juve, Conte in un’altra Big italiana: la conferma

La rivelazione su Antonio Conte lascia i tifosi di sasso, è già deciso: annuncio pazzesco, altro che Juventus

Non vi sono dubbi sul fatto che quello di Antonio Conte resti tra i nomi più gettonati e discussi in sede di calciomercato. Il tecnico del Napoli da qualche settimana a questa parte non è rimasto troppo convinto dal progetto portato avanti dai vertici azzurri e così si torna a parlare di addio. Stavolta, dopo una sola stagione in Campania.

I bookmakers hanno recentemente portato avanti l’idea che l’ex Commissario tecnico possa effettivamente dire addio al Napoli: d’altronde molto dipenderà da come si chiuderà la stagione della squadra partenopea. Un Napoli primo in classifica e che fino alla fine tenterà di coltivare il sogno del quarto Scudetto, Inter permettendo. La scorsa estate prima della firma con la società di De Laurentiis, Conte fu accostato con forza al Milan. Una pista che tuttavia non prese la via delle firme, con i rossoneri che decisero – col senno di poi, erroneamente – di puntare su Paulo Fonseca.

Più recentemente si è fatta strada l’ipotesi Juventus. Un legame, quello con la società bianconera, che non è mai stato scalfito dal tempo né dalle avventure che il tecnico salentino ha vissuto alla guida delle storiche rivali della Vecchia Signora. A sorpresa, però, potrebbe venire a galla una possibilità che rischia di far sfumare definitivamente l’opzione Juventus: l’annuncio è arrivato poche ore fa.

Conte, niente Juve: c’è un’altra italiana

Antonio Conte, con o senza Scudetto, potrebbe finire per salutare Napoli. Le incomprensioni sulle strategie di mercato lo scorso gennaio rischiano di aver compromesso la permanenza del tecnico pugliese sulla panchina azzurra. E così, occhio di nuovo all’opzione rossonera. E la Juve, in questo caso, rischia la clamorosa beffa.

Il giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’ Furio Fedele ha parlato ai microfoni di ‘Milannews’ analizzando, tra le altre cose, proprio il futuro di Antonio Conte. Il Milan? Una possibilità evidente, dopo gli accostamenti dell’estate 2024. Fedele ha parlato dell’operato di Conceicao che, a sua detta, “non ha saputo dare continuità dopo la vittoria in Supercoppa”. Il focus torna però, chiaramente, sul successore dell’allenatore portoghese.

E chi, se non Antonio Conte, per sperare di riportare il ‘Diavolo’ al vertice del calcio italiano ed europeo? Il noto giornalista ha detto: “Io dico o Conte o Fabregas. Lo spagnolo, forse, avrebbe bisogno di uno step in più. Io spero in lui ma secondo me uno come Conte al Milan lo vorrebbero…“