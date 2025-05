Il Milan non li riscatta, in tre sono certi di andare via

Tre calciatori sono sempre più vicini dal salutare il Milan in vista della prossima stagione con la dirigenza rossonera che non appare intenzionata a riscattarne i cartellini.

Il Milan è già al lavoro sul calciomercato della prossima stagione con i rossoneri che sanno di dover rinforzare il proprio organico per tornare competitivi sia in Italia che in Europa.

La finale di Coppa Italia sarà l’ultimo step di una stagione deludente per il Milan ma che, paradossalmente, potrebbe regalare due trofei in casa rossonera. Il nono posto in campionato e l’eliminazione agli spareggi della Champions League hanno lasciato il segno nella società che è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa cercare di costruire una rosa all’altezza per il prossimo campionato. Nel frattempo, però, sembrano essere giunte delle decisioni riguardanti alcuni calciatori che non appaiono essere nei progetti del club in ottica futura.

Milan, tre addii in sede di mercato: non ci sarà riscatto

Joao Felix, Tammy Abraham e Riccardo Sottil sembrano essere destinati a lasciare il Milan al termine del campionato in corso. Se per il portoghese il destino è segnato ormai da tempo, per la punta inglese e l’esterno le decisioni sembrano essere più fresche.

L’attaccante inglese è giunto in prestito dalla Roma durante la scorsa estate arrivando in rossonero in prestito secco all’interno dell’operazione che ha portato Alexis Saelemaekers in giallorosso con la stessa formula. Il Milan non appare intenzionato a riscattare la punta ex Chelsea considerate le alte richieste dei capitolini e l’ingaggio di Abraham che, senza la partecipazione alla prossima Champions League, diventerà difficile da poter sostenere per le casse del club.

Riccardo Sottil è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto nelle ultime ore del mercato invernale. L’esterno si è calato al meglio nello spogliatoio rossonero e ogni volta che è stato chiamato in causa ha dimostrato tutta la sua voglia di fare. L’ultimo infortunio ne potrebbe pregiudicare il finale di campionato e per il momento si è visto troppo poco con la maglia del Milan per pensare che il club possa decidere di investire i dieci milioni richiesti dalla Fiorentina per il suo cartellino.

Non c’è nessun tipo di dubbio sull’addio di Joao Felix al Milan. L’attaccante farà ritorno al Chelsea una volta terminata la stagione e poi saluterà di nuovo il club inglese per cercare fortuna con un’altra maglia. Al momento sembrano essere in pole il Benfica e il Galatasaray, pronti ad accontentare le richieste di ingaggio del classe 1999.