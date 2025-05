Klopp finalmente in Serie A: è lui il nuovo allenatore

L’ex tecnico del Liverpool, ancora in carica nel suo nuovo ruolo alla Red Bull, non è accostato solo al Real Madrid: pista italiana

A giudicare dall’ottima stagione dei Reds – la prima dopo 9 anni in cui, sotto la guida del tecnico tedesco, il club di Anfield ha vinto tutto quello che c’era da vincere, scontrandosi nell’era di massimo splendore del gigante Manchester City allenato da Pep Guardiola – la sua assenza non si è fatta sentire.

Provate però a chiedere a qualunque tifoso della Kop, o anche di altri settori del blasonato club inglese, cosa abbia significato la figura di Jürgen Klopp per loro. Nonostante, come anticipato, la squadra sia riuscita a conquistare il titolo – il 20esimo della sua storia – in Premier, dominando anche la ‘Phase League‘ di Champions salvo poi uscire ai calci di rigore in ottavi di finale contro il redivivo PSG, la nostalgia per il carismatico allenatore teutonico si sente ancora sui seggiolini che affacciano sul fiume Mersey.

Dopo l’addio alla gloriosa società inglese, comunicata con grande anticipo nel gennaio del 2024, lo scorso 9 ottobre Klopp è stato annunciato come nuovo Head of Global Soccer delle squadre della galassia Red Bull, ovvero RB Lipsia (Germania), Salisburgo (Austria), N.Y. Red Bulls (America), Omiya Ardija (Giappone) e Bragantino (Brasile).

Incontrollate voci su un ripensamento della sua stessa idea di non tornare ad allenare, il manager ex Borussia Dortmund è stato recentemente accostato al Real Madrid nell’ormai esistente dialettica sul successore di Carlo Ancelotti sulla panchina delle Merengues. Il futuro pero, potrebbe addirittura parlare italiano.

Klopp nella ‘short list’ per il dopo Inzaghi all’Inter

Separando il discorso di una possibile separazione tra l’Inter e il tecnico Simone Inzaghi dai risultati che arriveranno da qui a fine stagione – è ancora aritmeticamente possibile, anche se difficile, l’accoppiata Scudetto-Champions – il club nerazzurro è costretto a riflettere sui papabili candidati alla successione dell’allenatore piacentino anche per le lusinghe ricevute dallo stesso negli ultimi mesi. Non è infatti un mistero che sia dall’Arabia che dalla ricca Premier League, sarebbero arrivate proposte milionarie per convincere il fratello di ‘Superpippo’ a provare una nuova avventura.

Ecco che allora, in un gioco che potrebbe essere etichettato come fantamercato ma che tanto assurdo non è, la dirigenza meneghina ragiona su una serie di nomi.

Secondo la TV ‘Telelombardia‘, in pole ci sarebbe Massimiliano Allegri, il preferito dall’Ad Beppe Marotta. Subito dietro ecco Cesc Fabregas, il rampante tecnico catalano che però preferirebbe restare un altro anno a Como. In lista anche Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri e lui, Jürgen Klopp.

Se le strade di Inzaghi e dell’Inter si divideranno a fine stagione insomma, anche l’affascinante nome del tecnico teutonico è in lista per una successione che avrebbe davvero del clamoroso.