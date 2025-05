L’Inter chiude il primo colpo dall’OM: il secondo è l’ex Juve – Sky

Il calciomercato dell’Inter passerà da quello che è il budget che sarà messo a disposizione e che arriva dopo la straordinaria cavalcata in Europa.

Perché, al di là di cosa ne sarà della finale o meno che potrebbe trovare stasera a San Siro, l’Inter ha incassato cifre che nessun club è riuscito a raggiungere in Italia, proprio attraverso i risultati sportivi ottenuti in Europa. Senza dimenticare che poi, in piena estate, c’è anche il Mondiale per Club. È di dominio pubblico la notizia che riguarda il grande colpo dall’OM su Luis Henrique, talento che si starebbe accordando proprio coi nerazzurri e che ormai risulterebbe essere ad un passo dal trasferimento a Milano. Ma poi, all’Inter, potrebbe arrivare anche un secondo colpo e non da poco.

L’ex Juventus, che ha brillato nel corso di questa stagione in Serie A e che potrebbe essere il nuovo titolare per la difesa dell’Inter, nel 2025/2026, sarebbe infatti pronto al grande salto. Sulle sue tracce anche il Napoli, assieme al Milan, oltre alla Juventus che però non lo riprenderà al termine di questa annata, dopo la separazione a titolo definitivo recente.

Calciomercato Inter: l’ex Juve è colpo dalla Serie A

L’Inter ha seria intenzione di rinforzarsi e il mercato che sarà in estate, vedrà un budget di 100 o 150 milioni di euro, a disposizione di Mister Inzaghi. Liquidità economica piuttosto meritata se si considera il risultato sportivo che sta portando l’Inter, nel giro di soli due anni, a sognare ancora una volta la vittoria in Champions League.

Il calciomercato dell’Inter passerebbe per il possibile colpo sull’ex Juve, che piace da tempo ad Ausilio e che lo troverebbe pronto, adesso, per il grande salto in nerazzurro.

A riportare la notizia sul possibile trasferimento di Koni De Winter in nerazzurro è Sky Sport che ha svelato così le ultime di calciomercato in casa Inter. Il giocatore belga ha convinto tutti in Serie A, tant’è che la sua destinazione potrebbe essere proprio in un top club italiano, dopo l’annata vissuta in Liguria.

Prima Henrique e poi il colpo in difesa: le cifre per l’Inter

Il classe 2001, Luis Henrique, è il primo colpo e l’Inter potrebbe piazzarlo già nei primi dieci giorni di giugno quando, in occasione del Mondiale per Club che ha da giocare il club nerazzurro, andrebbe già a rinforzarsi in avanti. Sul lato offensivo e come valida soluzione per Inzaghi, infatti, arriverebbe così il fuoriclasse in uscita dall’OM. Ma oltre al colpo dal Marsiglia, c’è quello dal Genoa, che porta a Koni De Winter.

Se per Luis Henrique, le cifre sono di circa 25-30 milioni di euro, l’Inter è più o meno per cifre analoghe che potrebbe piazzare il colpo che porta a Koni De Winter. Il club dei Grifoni, per separarsi dal belga, potrebbe accettare una proposta da 20 milioni di euro almeno. Ma il suo valore rischia di essere ancora più alto per quanto di positivo ha dimostrato, fino a questo momento, in Serie A.