Accordo alle porte: lascia la Juve per 60 milioni

La Juve alle prese con una importante svolta di mercato, un bianconero può portare 60 milioni nelle casse del club: si avvicina la finalizzazione dell’affare

La Juventus del futuro vivrà di nuovo notevoli cambiamenti. Si può essere certi del fatto che comunque si concluderà questa stagione, per i bianconeri sarà in arrivo una ennesima rivoluzione, per cercare di ricostruire nuovamente dalle basi e provare ancora una volta ad avviare un ciclo vincente che manca da troppo tempo.

Il tipo di scenari ovviamente cambierà a seconda del fatto se i bianconeri riusciranno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League oppure no. Questo inciderà, in maniera inevitabile, sulle potenzialità che il club, anche dal punto di vista finanziario, potrà avere. Anche in caso di ritorno nella principale competizione europea, comunque, molti protagonisti non saranno confermati.

Dal rebus per quanto concerne il nuovo allenatore, fino a tanti addii e nuovi arrivi, più o meno come capitato un anno fa, dobbiamo prepararci a vedere grandi movimenti dalle parti della Continassa. Sono a rischio, come sappiamo, anche diversi big. C’è un addio in particolare che pare già deciso e anche, a quanto pare, per cifre piuttosto importanti.

Arsenal-Vlahovic, ci risiamo: la Juve spara alto

Si torna a parlare, ancora una volta, del futuro di Dusan Vlahovic, che ha vissuto l’ennesima stagione tormentata a Torino e ormai appare con le valigie. Poche alternative, del resto, con un rinnovo ormai divenuto impossibile. Il giocatore è fuori dai piani e anche con l’arrivo di Tudor non è più riuscito a incidere.

La cessione avverrà certamente in estate, per non rischiare di perderlo a zero il prossimo anno. Ma è una Juve che non intende certo regalarlo e richiede importi considerevoli per lasciarlo andare. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, all’Arsenal si chiederebbero tra i 50 e i 60 milioni di euro, per il cartellino del serbo. Nonostante la richiesta assai elevata, comunque, sembra che i londinesi, che seguono da tempo il giocatore, siano intenzionati a dire di sì, considerandolo il rinforzo ideale per la loro prima linea e comunque quello più abbordabile tra i vari nomi circolati in questi mesi.

I ‘Gunners’, del resto, negli ultimi anni sono tornati ad alti livelli, ma gli è mancato il grande acuto, anche per l’assenza di un centravanti affidabile. Arteta lo ha indicato in Vlahovic, da Londra presto potrebbe arrivare l’assegno in grado di accontentare tutti.