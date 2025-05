Calciomercato: colpo Milinkovic Savic, torna in Serie A

Aggiornamenti sul futuro di Milinkovic Savic, ecco alcuni dettagli in merito all’ipotesi di un ritorno dell’ex centrocampista della Lazio che ha fatto grandi cose nel campionato italiano.

Numeri incredibile per Sergej Milinkovic Savic che, in Arabia Saudita, con la maglia dell’Al Hilal, ha già messo a segno 10 gol in 26 presenze.

Un vero rimpianto per parecchie squadre di Serie A, che avrebbero potuto prendere dalla Lazio il giocatore che adesso si trova nel campionato saudita.

Ma ci sono possibilità che possa tornare in Serie A? Ecco le ultime notizie riguardo questo affare.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, c’è stato qualche incontro per discutere del futuro di Milinkovic Savic che potrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza in Arabia Saudita.

Colpo Milinkovic Savic, può tornare in Serie A

L’ex Lazio si trova bene nella Saudi Pro League, guadagna anche tanto e il feeling con l’ambiente è abbastanza buono. Ufficialmente non ha ancora chiesto la cessione ma qualcosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Agenti ed intermediari sono a lavoro per valutare la possibilità di riportare in Serie A Milinkovic Savic. Addirittura, c’è stato anche un pourparler per un clamoroso ritorno alla Lazio.

Un’idea, una fantasia, che sarebbe potuto andare in porto nel mercato di gennaio ma che alla fine non ha trovato seguito anche a causa degli alti costi.

Ma ci sono altre società italiane che potrebbero pensare al grande colpo e strappare all’Al Hilal il giocatore. Intanto, gli arabi hanno già fatto sapere il prezzo richiesto per la cessione di Milinkovic Savic che può essere un grande protagonista del prossimo calciomercato estivo 2025.

Quanto costa Milinkovic Savic?

Nonostante i 30 anni, Milinkovic Savic ha tutte le carte in regola per fare la differenza in Serie A. Fisicamente e mentalmente è al top della condizione, e per l’Al Hilal non è proprio incedibile.

Infatti, per una cifra poco inferiore ai 25 milioni di euro Milinkovic Savic può partire. Un segnale per le squadre italiane, che potrebbero farci un pensierino anche se il calciatore dovrà – a quel punto – necessariamente abbassare lo stipendio visto che ad oggi guadagna troppo per le casse di una squadra di Serie A.

Per ora si tratta solo di voci, con il Sergente che in futuro potrebbe diventare una vera e propria occasione del prossimo mercato estivo 2025.