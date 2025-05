Infortunio Bremer, di nuovo tutto stravolto: quando torna disponibile

I tifosi della Juventus attendono notizie sul rientro di Gleison Bremer dopo l’infortunio: l’ultim’ora ribalta tutto.

Il grave infortunio capitato a Gleison Bremer il 2 ottobre 2024 ha avuto conseguenze tutt’altro che banali per il cammino della Juventus in campionato e nelle coppe. I bianconeri, infatti, hanno dovuto rinunciare per tutta la stagione a uno degli elementi più importanti della rosa e senza dubbio il leader del reparto arretrato.

La lesione del legamento crociato anteriore rimediata dopo lo scontro con Openda dopo pochi minuti del match di Lipsia ha costretto il difensore brasiliano a sottoporsi a un’operazione chirurgica e a una lunga riabilitazione. Bremer è rimasto ai box per tutto questo tempo e ha dovuto assistere dal divano di casa a una Juve che si è andata sfaldando nel corso dei mesi, finendo fuori dalla corsa scudetto, dalla Champions e dalla Coppa Italia.

Ecco perché il popolo bianconero non aspetta altro che il ritorno in campo del 28enne brasiliano, fondamentale per garantire solidità a una difesa che in questa stagione è parsa più volte ‘ballerina’. Molto probabilmente l’ex Torino non farà in tempo a rientrare tra i convocati prima della fine del campionato: il suo obiettivo è però quello di tornare a disposizione per il Mondiale per Club che vedrà la Juve esordire il 19 giugno contro l’Al-Ain.

Infortunio Bremer, ora cambia tutto: il post non lascia dubbi

Bremer, in questi mesi, ha spesso aggiornato i suoi fan su Instagram in merito al suo recupero dal brutto infortunio al ginocchio. L’ultimo post ha mandato in visibilio i tifosi juventini: il 5 maggio il centrale difensivo ha infatti pubblicato una foto dove mostra le scarpe da calcio ai piedi.

Una splendida notizia per tutto l’ambiente Juve: Bremer conta ormai i giorni che mancano al suo rientro e mette nel mirino il Mondiale per Club, dove la Juve è inserita nel girone G assieme ad Al-Ain, Manchester City e Wydad Casablanca. Tuttavia il ritorno vero e proprio di Bremer è previsto per l’inizio della prossima stagione: un vero e proprio ‘acquisto’ per la Juventus, che potrà così ritrovare uno dei suoi giocatori più forti e carismatici.

Finora Bremer ha collezionato 91 presenze con la maglia della Juve mettendo a segno 8 reti. Nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Atletico Mineiro e Torino: i bianconeri lo hanno prelevato dai granata nell’estate 2022 pagandolo 41 milioni di euro più 8 di bonus.