Infortunio prima della finale: assenza pesante in Milan-Bologna

Non c’è solo la finale di Champions League per i club di Milano, il Milan deve giocare la finale di Coppa Italia tra una settimana.

L’infortunio manda in forte apprensione Sergio Conceicao che, in vista della sfida proprio col Bologna, perde uno dei suoi titolarissimi.

Un’assenza pesante, oltre a quelle da valutare su Dan Ndoye e non solo, per quanto riguarda la gara da giocare tra Milan-Bologna. Si deciderà un’intera stagione da una parte e dall’altra perché se da una parte portarsi il trofeo a casa per il Milan vorrebbe dire “salvare” la stagione, dall’altra vorrebbe dire renderla memorabile, per Vincenzo Italiano che consacrerebbe così il suo sogno e quello di tutta Bologna, per la sua terza finale che vorrebbe vincere, questa volta, dopo quelle due perse in Conference sulla panchina della Fiorentina.

Infortunio prima di Milan-Bologna: assenza pesantissima

Il Milan perde uno dei propri titolarissimi, con l’assenza praticamente certa per la sfida contro il Bologna. Tra una settimana c’è la finale di Coppa Italia e il Milan, così come il Bologna, farà ogni attenta riflessione in merito a chi schierare o meno per la sfida di questo week-end.

Da una parte il Milan, già “condannato” alla condizione di classifica, potrà scegliere di fare un leggero turn-over, decidendo di far riposare proprio l’acciaccato e infortunato Fofana, in vista poi della finale. Dall’altra il Bologna che dovrà scegliere di non schierare Ndoye e gli altri affaticati, ma schierando comunque la miglior formazione possibile perché è in queste ultime partite che può trovare il clamoroso “bis” da Champions League, dopo il piazzamento dello scorso anno.

Dunque, come fanno sapere da La Gazzetta dello Sport e secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano nel corso di questa giornata, Fofana salterà Milan-Bologna in campionato, per giocare poi la finale all’Olimpico.

Le ultime da Milanello in vista di Milan-Bologna

C’è da giocare prima la sfida di campionato, tra Milan-Bologna, poi le due squadre si daranno appuntamento ancora in Coppa Italia, per la finale da giocare all’Olimpico.

Stando a quelle che sono le probabili formazioni di questo week-end, con le due finaliste che si danno appuntamento a San Siro nella serata di venerdì, potrebbe vedersi Musah titolare con Fofana in panchina, con Sottil e Bondo indisponibili. Fronte felsinei, invece, da valutare quelle che sono le condizioni di Ndoye e di Holm, calciatori che Vincenzo Italiano spera di recuperare portandoli almeno in panchina per la Coppa Italia.