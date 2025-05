Inter, ansia infortuni: a rischio la finale Champions

L’Inter vola in Finale Champions ma c’è una situazione infortuni che mette ansia visto che le condizioni anche dei migliori giocatori non sono al meglio.

Un giorno storico il 6 maggio 2025 per l’Inter e i suoi tifosi visto quello che ha fatto la squadra di Inzaghi strappando il pass per la finale di Champions League, ma adesso c’è grande preoccupazione per quella che è la situazione infortuni Inter visto che sono diversi i giocatori che rischiano anche in vista di quella che sarà l’ultima partita di stagione che si andrà a giocare il prossimo 31 maggio.

Un momento non facile ora da gestire dal punto di vista emotivo perché una finale storica come quella che ha ottenuto l’Inter vorrebbe giocarla chiunque, ma attenzione a quella che è la situazione interna riguardo le condizioni dei giocatori dell’Inter.

Manca sempre meno al finale di stagione ed è evidente che ci sono dei giocatori in casa Inter che sono stati spremuti a dare tutto loro stessi, adesso manca ancora un pezzettino per ottenere il sogno Champions che è sfumato due anni fa. Perché c’è la speranza di poter ottenere un qualcosa di davvero importante questa volta dopo un cammino senza precedenti, una competizione quasi perfetta dove sono stati buttati fuori grandi come Bayern Monaco e Barcellona.

Infortuni Inter, arrivano brutte notizie per Inzaghi

In vista della Finale di Champions League del 31 maggio che l’Inter giocherà sicuramente dopo aver buttato fuori il Barcellona ai tempi supplementari, che si cerca di capire quelle che possono essere le condizioni di alcuni giocatori della rosa di Simone Inzaghi che rischiano grosso e anche di saltare la partita più importante di stagione.

Lautaro Martinez ha giocato tantissimo e più del dovuto sopra un infortunio muscolare. Mentre giocatori come Barella, Dumfries e altri hanno dato tutto e sono usciti un po’ malconci dal campo. Anche Dimarco non era al meglio ed è stato sostituito e per questo le condizioni di questi giocatori andranno monitorate perché ora caricare su di loro può costare caro.

Da valutare soprattutto le condizioni di Lautaro Martinez da qui al 31 maggio con Inzaghi che dovrà essere bravo a gestirlo per evitare di perderlo in finale, c’è grande ansia. Da capire, invece, se riuscirà a recuperare Pavard che da diversi giorni è out per un problema alla caviglia.