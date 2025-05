L’accordo è chiuso per il ritorno di Fabio Paratici: altro che Milan

Accordo già definito, è fatta per Fabio Paratici. Ecco in quale squadra lavorerà al termine della squalifica

Prosegue la ricerca di un nuovo direttore sportivo per il Milan. Trascorrono le settimane e la nomina è ancora vacante al punto che non è escluso che i rossoneri possano mantenere lo stesso organigramma dirigenziale anche nella prossima stagione.

A quanto pare, i due incontri tra Giorgio Furlani e Igli Tare non sono bastati per l’approdo dell’ex dirigente della Lazio in rossonero. Continua ad essere accostato ai rossoneri anche Tony D’Amico nonostante la smentita dell’a.d. dell’Atalanta, Luca Percassi che ha ribadito ulteriormente l’inamovibilità del dirigente nerazzurro. Nei giorni scorsi, si è scritto addirittura di un nuovo tentativo del Milan per Fabio Paratici. Sarebbe stato lo stesso presidente, Gerry Cardinale, a riallacciare i contatti con l’attuale consulente del Tottenham dopo la brusca interruzione della trattativa avvenuta il mese scorso.

Paratici sembrava davvero a un passo dal diventare il nuovo d.s. del Milan. Tuttavia, i problemi insorti per i limiti alla sua operatività imposti dalla squalifica in corso fino a luglio hanno convinto il Milan a virare su altri obiettivi, al momento senza alcun esito. Intanto, sullo stesso Paratici è arrivato un aggiornamento importantissimo dall’Inghilterra.

Paratici vicino alla firma, ecco il suo “nuovo” club

Stando a quanto riferito da TBR Football, è in via di definizione un nuovo accordo tra Paratici e il Tottenham che permetterà al dirigente di tornare ad avere un ruolo operativo al termine della squalifica di due anni e mezzo che gli è stata inflitta in seguito al caso plusvalenze-Juve. Già d.s. degli Spurs prima dello stop, Paratici tornerà a far parte del team dirigenziale del club londinese che ha già accolto un nuovo CEO ovvero Viani Venkatesham, arrivato dopo la precedente esperienza all’Arsenal e operativo a partire dalla prossima estate.

Paratici si occuperà nuovamente del mercato del Tottenham, le cui strategie dipenderanno in gran parte dall’esito finale dell’Europa League. Gli Spurs sono a un passo dalla finale dopo il 3-1 rifilato al Bodo Glimt nella semifinale di andata disputata in casa. Dovesse vincere il trofeo, nella finale contro Manchester United o Athletic Bilbao, il Tottenham otterrebbe la qualificazione diretta alla prossima edizione di Champions League.

Un doppio traguardo che salverebbe la stagione dei londinesi dopo una Premier League disastrosa che Postecoglu e i suoi termineranno tra il 13 e il 17° posto. Qualora dovesse esserci un nuovo accordo per tornare in dirigenza, Paratici sarà chiamato a decidere anche sulla conferma o meno dell’allenatore australiano. Senza l’Europa League, la chance di una sua permanenza sarebbero quasi azzerate. Tra i sostituti di Postecoglu c’è anche Massimiliano Allegri che ha lavorato proprio con Paratici nei suoi anni alla Juventus.